إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64326
إعادة إعلان مناقصة محلية
رقم 1637 /1/3/6 تاريخ 18 / 5 /2020
تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثالثة أنها ستجري في الساعة العاشرة من يوم 6/10 /2020 وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط :
قيمة الكشف التقديري : 122,840,175// ل.س
درجة التصنيف : وثيقة تصنيف مقاول من الفئة (الثالثة أو الثانية أو الأولى )اختصاص كهرباء.
التأمينات المؤقتة : 3,686,000// ل.س.
مدة التنفيذ : 350 يوماً من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.
التأمينات النهائية : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.
تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.
مدة الارتباط بالعرض : 90 يوماً من تاريخ تقديم العرض.
مدة ارتباط المتعاقد المرشح : ستة أشهر من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.
يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة أو انقاصها في حدود 20% من قيمة العقد وفقاً لشروطه وأسعاره.
تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات
( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 9/ 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.
فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /122,000/ ل.س.
64326
المدير العام
للشركة السورية للاتصالات