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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64326

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إعادة إعلان مناقصة محلية

رقم     1637 /1/3/6  تاريخ  18 /  5 /2020

 تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثالثة أنها ستجري في الساعة  العاشرة  من يوم 6/10 /2020  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط :

قيمة الكشف التقديري     : 122,840,175// ل.س

درجة التصنيف          : وثيقة تصنيف مقاول من الفئة (الثالثة أو الثانية أو الأولى )اختصاص كهرباء.

التأمينات المؤقتة         : 3,686,000// ل.س.

مدة التنفيذ               : 350 يوماً  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية         : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي   : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض      : 90  يوماً من تاريخ تقديم العرض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح      : ستة أشهر من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة أو انقاصها في حدود 20% من قيمة العقد وفقاً لشروطه وأسعاره.

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والأصول الثابتة  في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات

( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي  من يوم  9/ 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /122,000/ ل.س.   

64326

                                                                             المدير العام

                                                                             للشركة السورية للاتصالات

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