إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64326

إعادة إعلان مناقصة محلية

رقم 1637 /1/3/6 تاريخ 18 / 5 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثالثة أنها ستجري في الساعة العاشرة من يوم 6/10 /2020 وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم أوالتنزيل لتوسيع شبكة قساطل لمراكز فرع اتصالات دمشق ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط :

قيمة الكشف التقديري : 122,840,175// ل.س

درجة التصنيف : وثيقة تصنيف مقاول من الفئة (الثالثة أو الثانية أو الأولى )اختصاص كهرباء.

التأمينات المؤقتة : 3,686,000// ل.س.

مدة التنفيذ : 350 يوماً من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض : 90 يوماً من تاريخ تقديم العرض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح : ستة أشهر من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة أو انقاصها في حدود 20% من قيمة العقد وفقاً لشروطه وأسعاره.

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات

( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 9/ 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /122,000/ ل.س.

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المدير العام

للشركة السورية للاتصالات