إعلان/تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد الحاجـة السنوية لوحدة المصليـات والمناعيـات للمواد التي تعمل بطريقة الفلـورة المناعيـة والأليزا المستشفى / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64300

إعلان طلب عروض – داخلي –

/ للمرة الثالثة /

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد الحاجـة السنوية لوحدة المصليـات والمناعيـات للمواد التي تعمل بطريقة الفلـورة المناعيـة والأليزا المستشفى .

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

– التأمينــــــات الأوليـــــــة:مبلغ / 503000/ل.س فقط خمسمائة وثلاثة آلاف ليرة سورية لا غير .

– التأمينـــــات النهائيــــــة : 10 % من قيمة العقد.

– مدة تنفيذ التعهد : حددت مدة التنفيذ بـ / عام ميلادي / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة ويتم تسليم المواد على دفعة واحدة أو دفعات وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة.

– يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ( اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة .

– مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.

يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة /4000/ل.س أربعة آلاف ليرة .

تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2020/6/18 .

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المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق