إعلان/تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد الحاجة السنوية لوحدة المخبر المناوب والإسعاف الصباحي لزوم جهاز غازات الدم الموجودة في قسم المخبر في المستشفى. / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64301

إعلان طلب عروض – داخلي –

/ للمرة الثانية /

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد الحاجة السنوية لوحدة المخبر المناوب والإسعاف الصباحي لزوم جهاز غازات الدم الموجودة في قسم المخبر في المستشفى.

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

– التأمينــــــات الأوليـــــــة : بمبلغ /501820/ل.س فقط خمسمائة وألف وثمانمائة وعشرون ليرة سورية لا غير .

– التأمينـــــات النهائيــــــة : 10 % من قيمة العقد.

– مدة تنفيذ التعهد : حددت مدة التنفيذ بـ / 12 شهراً / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة ويتم تسليم المواد على دفعات وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة متضمنة الموافقة على الصلاحية .

– يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ( اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة خلال مدة تنفيذ العقد .

– مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة /4000/ل.س أربعة آلاف ليرة .

تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2020/6/18 .

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المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق