إعلان/ تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد حاجة ستة أشهر لوحدة البيولوجيا الجزيئية لزوم تحاليل PCR-Reverse Hybridization  لزوم المخبر في المستشفى ./ تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64302

إعلان طلب عروض – داخلي –

/ للمرة الثانية /

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد حاجة ستة أشهر لوحدة البيولوجيا الجزيئية لزوم تحاليل PCR-Reverse Hybridization لزوم المخبر في المستشفى .

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

– التأمينــــــات الأوليـــــــة : بمبلغ /688500/ل.س فقط ستمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير .

– التأمينـــــات النهائيــــــة : 10 % من قيمة العقد.

– مدة تنفيذ التعهد : حددت مدة التنفيذ بـ / 6 أشهر / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة ويتم تسليم المواد على دفعة واحدة بعد الموافقة على تاريخ صلاحية المواد المطلوبة .

-يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ( اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة خلال مدة تنفيذ العقد .

– مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة /4000/ل.س

تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2020/6/18 .

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المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق