استشهاد 5 مدنيين جراء تصاعد الاقتتال بين مرتزقة أردوغان في عفرين

استشهد 5 مدنيين وقتل وأصيب عدد من الإرهابيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركي في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة عفرين أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزة” ومجموعات إرهابية أخرى وجميعها تابعة لنظام أردوغان الإخواني في عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة، ولفتت إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.

وشهدت قريتا جولقان وفقيران بريف مدينة عفرين في السادس عشر من الشهر الجاري اقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ومنذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية في آذار عام 2018 تشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين لتقاسم المسروقات ومنازل المدنيين الذين تم تهجيرهم بالآلاف من المدينة.

في الأثناء، أصيب خمسة أطفال بجروح اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة العتيبة بالغوطة الشرقية بريف دمشق. وأوضح مصدر في قيادة شرطة الريف أن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6و14 سنة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار لغم أرضي ضمن أرض زراعية في بلدة العتيبة جنوب الغوطة الشرقية مشيراً إلى أنه جرى إسعاف الأطفال إلى مشفى دمشق لتلقي العلاج.

واستشهد وأصيب العديد من المدنيين بينهم أطفال جراء انفجار مفخخات وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بلدات عدة من الغوطة الشرقية.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية في أماكن انتشارها إلى زرع كميات كبيرة من المفخخات في المنازل والشوارع والأراضي الزراعية لبث الرعب بين المدنيين وإيقاع المزيد من الضحايا.