“تويتر” لترامب: قراركم رجعي ومسيّس

تصاعد السجال بين شركتي “تويتر” وفيسبوك” من جهة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية قرار الأخير محاسبة مواقع التواصل الاجتماع، فقد اعتبرت “تويتر” أن قرار ترامب “هو مقاربة رجعية ومسيّسة لقانون مهم”، وأكدت أن القانون يحمي الابتكار الأميركي وحرية التعبير، وتدعمه القيّم الديمقراطية، وأن محاولات تقويضه يهدد مستقبل حريات الانترنت والتعبير من خلاله”.

ورد المدير التنفيذي لشركة “تويتر”، جاك دورسي، في سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية على قرارات وتصريحات الرئيس الأميركي، وقال: “حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك”.

ووقّع ترامب قراراً رئاسياً يوجّه بموجبه وزير العدل بتفعيل قوانين الولايات لمحاسبة مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعى أن “شركات مواقع التواصل لن تكون فوق القانون بعد هذا القرار الرئاسي، الذي ربما يواجه تحديات قانونية”، وأشار إلى أنه كان سيلغي حسابه على تويتر لو كان في الولايات المتحدة وسائل إعلام عادلة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني: إن “مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “تويتر” أظهرت تحيزاً شديداً ضد ترامب”.

في المقابل، تناول الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، تهديدات ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، قائلاً: إن فرض رقابة على منصةٍ ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.

وكان ترامب قد اتهم موقع “تويتر” بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بعد وضعه علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضلّلة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وكتب ترامب إن “تويتر يخنق الكلام المجاني تماماً. بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك”.

وتثير تغريدات ترامب على تويتر الكثير من النقاش وردود الأفعال وخصوصا أنها غالبا ما تتضمن مواقف غريبة ومتناقضة وفى كثير من الأحيان تلاقى انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.