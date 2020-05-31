استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب إياد الحلاق 30 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً.

كما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة عند باب الأسباط، وأوضحت مصادر أن عناصر الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بذريعة حيازته مسدساً ليتبين لاحقاً أنه غير مسلح.

هذا وأطلق جنود الاحتلال النار على سائق دراجة نارية بزعم أنه صدم أحدهم قرب حاجز الأنفاق المؤدي إلى بيت لحم.

أما في غرب رام الله فاستشهد شاب فلسطيني بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس.

هذا وأكدت حركة فتح أن قتل قوات الاحتلال شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس المحتلة جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها في المحكمة الجنائية الدولية، وأشارت في بيان إلى الحملة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس تمهيدا لتنفيذ جريمة الضم مشددة على أن كل ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة ولا من إصراره على نيل حريته واستقلاله وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس. ولفتت الحركة إلى أن فلسطين تواصل العمل مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعلى انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات القتل الممنهج التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس المحتلة، وأكدت في بيان أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال هي إرهاب منظم تمارسه ومستوطنوها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مشيرة إلى أن عدم محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشجعهم على التمادي في هذه الجرائم، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مطالبة محكمة الجنائية الدولية بأن تظهر مصداقيتها ومهنيتها وتفتح تحقيق فوري ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

بالتوازي، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية جنوب طولكرم الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى لإصابته في قدمه، فيما اقتحمت البلدة القديمة وسط الخليل واعتقلت فتيين فلسطينيين يبلغان من العمر 16 و17 عاماً.

واقتحم عشرات المستوطنين مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين، وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أسواق وأحياء بالبلدة القديمة في الخليل ونفذوا جولات استفزازية فيها واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.