دبيات محافظاً للسويداء وبارسيك لحمص وكريشاتي للقنيطرة وشربك لدرعا وخليل للحسكة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 127 القاضي بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم ما يلي:

المادة 1 ينهى تعيين السيد عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة 2 ينقل السيد همام صادق دبيات محافظ القنيطرة ويعين محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 128 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لـ بسام ممدوح بارسيك وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم مايلي..

المادة 1 ينهى العمل بالمرسم رقم 383 لعام 2018 المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة للسيد بسام بارسيك.

المادة 2 يعين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ30-5-2020 ميلادي

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 129 القاضي بتعيين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة، وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم مايلي..

المادة 1 يعين السيد محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.

المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 130 القاضي بإنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لمحافظة درعا، وتعيين مروان إبراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم مايلي..

المادة 1 ينهى تعيين السيد محمد خالد الهنوس محافظا لمحافظة درعا.

المادة 2 يعين السيد مروان ابراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم 131 القاضي بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة وتعيين غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة، وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم مايلي..

المادة 1 ينهى تعيين السيد جايز سوادة الحمود الموسى محافظا لمحافظة الحسكة.

المادة 2 يعين السيد غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد