سورية تتسلّم دفعة من طائرات (ميغ 29) الروسية المتطوّرة والمحدّثة

تسلم الجيش العربي السوري دفعة من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز (ميغ 29) من روسيا الاتحادية لتبدأ في الأول من الشهر القادم تنفيذ المناوبات في الأجواء السورية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح: “في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز (ميغ 29) إلى الجيش العربي السوري”، وأضاف: إن “الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية، حيث سيبدأ اعتباراً من الأول من حزيران 2020 طيارونا البواسل بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية”.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.