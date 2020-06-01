عودة الدوام إلى القطاع العام و”المنشآت السياحية”.. والقمح إلى 400 ليرة

قرّر مجلس الوزراء إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتباراً من اليوم الاثنين بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية، فيما استؤنف، أمس الأحد، الدوام في الجامعات والمعاهد، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للمسرحين من خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة تعديل أوضاعهم الوظيفية تبعاً للشهادات الحاصلين عليها، وعلى رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي، واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، وتمّ الطلب من الوزارات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول، وتكليف وزارة الداخلية تأمين عمليات الاستلام بالتنسيق مع المحافظين.

واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، خطة وإجراءات جميع الوزارات والجهات العامة للعودة إلى الحظر التام والشامل “في حال اقتضت الضرورة” للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مجدّداً تأكيده على كل المواطنين التصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح “المنشآت السياحية” بجميع أنواعها، بما فيها المتنزهات والمطاعم، وفق الاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة، فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الأراكيل حفاظاً على الصحة العامة، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى لمعاودة هذا النشاط بعد 30 يوماً.

كما وافق على خطة وزارة الثقافة لاستئناف النشاط في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما وبنسبة 30 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.

وسمح المجلس ببدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

وأقر المجلس “برنامج عمل ميداني” لاستئناف تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية في جميع المحافظات من خلال متابعة الجولات الوزارية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ وتكثيف التواصل مع الفعاليات الشعبية والمجتمعية والاقتصادية في كل محافظة.

وضمن خطوات تمكين المسرحين وافق المجلس على السماح للمسرحين من خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة بتعديل أوضاعهم الوظيفية تبعاً للشهادات الحاصلين عليها.

ودرس المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق دعم الطاقات المتجددة بعد الأخذ بملاحظات الوزراء في جلسة سابقة على المشروع وذلك نظراً لما تمثله هذه الطاقات من أهمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيض استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وإيجاد فرص عمل جديدة.

وناقش المجلس مشروع تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية بهدف تمكين الهيئة من المساهمة في التنمية الاقتصادية واستثمار مخرجات البحث العلمي من خلال إحداث شركات تسهم في تمويل البحوث.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن تأمين عقارين من أراضي أملاك الدولة في منطقة منين بريف دمشق لإشادة سكن اجتماعي.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين إلى 400 ليرة سورية يأتي في إطار دعم القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين وتحسين العملية الانتاجية وضمان تسويق محصول القمح المنتج في كل المحافظات.

بدوره أوضح وزير الثقافة محمد الأحمد أن السماح بعودة الأنشطة الثقافية في مكتبة الأسد الوطنية والمسارح العامة والخاصة والمراكز الثقافية وصالات السينما سيكون بطاقة استيعابية تعادل 30 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد المتوافرة في القاعة الواحدة وذلك تماشياً مع العودة التدريجية لمظاهر الحياة المجتمعية وتطبيقا للإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جهته لفت وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى أنه سيتم تقييم أداء المنشآت السياحية على أساس الالتزام باشتراطات ومعايير وزارة السياحة بعد ثلاثين يوما من افتتاحها وخاصة بالنسبة لأماكن تحضير الطعام والعاملين فيها، مؤكداً أن التدخين ممنوع في الصالات المغلقة وتقديم الأراكيل مقيد وغير مسموح في المرحلة الأولى وتم وضع هذه الاشتراطات لضمان الصحة العامة وصحة المواطنين.

الأولوية للمسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً بإعطاء الأولوية للعاملين المسرحين من خدمة العلم بتسوية وضعهم الوظيفي ونقلهم إلى الفئة الأعلى خلال تطبيق أحكام المادة رقم 13 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 المتعلقة بجواز إعادة تعيين أو نقل العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة التي عين على أساسها. وبموجب التعميم تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية متابعة حسن تطبيق مضمونه وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بتقرير ربعي عن نتائج تطبيقه.

شفاء 3 حالات ووفاة شخص من القادمين من الخارج

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة لشخص من القادمين إلى البلاد يبلغ من العمر 74 عاماً ولديه ورم في الكبد، وأضافت: حصيلة الإصابات بلغت 122 إصابة، شفيت منها 46 إصابة وتوفيت 5 حالات.

وبعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر استؤنف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول. وتصل أعداد الطلاب الذين التحقوا بالدوام إلى نحو 750 ألفاً، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يستكملون امتحانات التعليم المفتوح في الجامعات نحو 130 ألفاً.

كما أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنه سيتم فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات كافة بدءاً من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، وأشارت في بيان إلى أنه يمكن للمواطنين مراجعة مراكز الخدمة في المحافظات كافة لتعديل البيانات أو إصدار بطاقات جديدة مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية المطلوبة.