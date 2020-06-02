“طبقي محوري” لمشفى الباسل بطرطوس بقيمة تتجاوز النصف مليار ليرة

دمشق – البعث

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية مقدّمة من اللجنة الاقتصادية المتضمّنة المصادقة لوزارة الصحة على تقديم وتركيب جهاز طبقي محوري لكامل الجسم شريحة 64 لزوم الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس بقيمة إجمالية قدرها 555.210.000 ليرة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء المبررات التي قدمتها الوزارة بأن جهاز الطبقي المحوري الموجود لدى مشفى الباسل بطرطوس (4 شريحة)، والموضوع بالخدمة منذ عام 2009، كثير الأعطال ومحدود الإمكانيات الفنية وغير قادر على تلبية احتياجات الكمّ الكبير من المرضى والمراجعين، كما أن المشفى بحاجة إلى جهاز 64 شريحة كونه أكثر نوعية ودقة تصويرية لشرايين القلب، وليخفّف العبء عن جهاز القثطرة القلبية ويعطي صورة عالية الدقة في تشخيص الأورام والأمراض العصبية، إضافة إلى أن أجهزة الأشعة في مشفى الباسل في طرطوس، ولاسيما الطبقي المحوري، تقوم بتخديم مرضى الأورام المعالجين في مشفى الباسل ومشفى تشرين الجامعي ومشافي “التوليد” و”الأطفال” و”العسكري”.