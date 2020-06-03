إعلان/ طلب عروض أسعار ل مديرية صحة طرطوس/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136006

تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلب عروض أسعار لصيانة كراسي الأسنان وملحقاتها الموجودة في المراكز الصحية والمشافي التابعة لمديرية صحة طرطوس.

يمكن مراجعة شعبة العقود في المديرية لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /5000/ل.س

التأمينات الأولية /600000/ ل.س

التأمينات النهائية 10 % من قيمة الإحالة

– مدة التنفيذ عام ميلادي كامل

غرامة التأخير 01% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير

20 % من قيمة العقد الإجمالية.

يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة تسعون يوما من تاريخ فض العروض تمدد تلقائيا ضمن أحكام نظام العقود المعمول به .

تقدم العروض إلى ديوان المديرية مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية المحددة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51 / لعام 2004 مع نشرة إعلانات رسمية و إشعار شراء الإضبارة

يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة وأن تكون مصدقة أصولا .

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد في 28 / 6 /2020

يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد .

طرطوس في 1 / 6 / 2020

مدير صحة طرطوس

رقم الإعلان 136006