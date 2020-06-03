إعلان/ طلب عروض ـ بالسرعة الكلية ل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس لاستدراج عروض لمشروع حفر الابار بمعدات المؤسسة/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136008

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس عن استدراج عروض لمشروع حفر الابار بمعدات المؤسسة وفقاً لما يلي :

ـ التأمينات المؤقتة /500000/ ل.س فقط خمسمائة الف ليرة سورية لا غير .

ـ غرامة التأخير : 001ر0 ـ التأمينات النهائية /1000000/ ل.س فقط مليون ليرة سورية لا غير.

ـ مدة التنفيذ /365/ يوما تقويميا من تاريخ تسليم اول موقع عمل .

ـ مدة الارتباط العارض بعرضه : / 120/ يوم

ـ يجب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر ـ الضمان : ســــــنة

ـ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : /120 / يوم

ـ تقبل العروض حتى الساعة الخامسة عشرة وعشرون دقيقة من يوم الاحد في 21 / 6 / 2020

ـ يتحمل المتعهد كافة الضرائب والرسوم ونفقات الإعلان

ـ يرفق بالعرض إيصال دفتر الشروط تحت طائلة رفض العرض 0

ـ على العارض تقديم التامينات المؤقتة في صندوق المؤسسة او في حسابنا المصرفي الجاري او بموجب كفالة او حوالة مصرفية او شيك مصدق من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية

ـ على العارض أن يتقــدم بوثيقة الاشــتراك بنشرة الإعلانات الرسمية وان يكون مصنفاً بالفئة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية .

ـ تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم 51 لعام 2004 ويمكن مراجعة ديوان المؤسسة للإطلاع على الشروط وشراء الاضبارة الفنية خلال أوقات الدوام الرسمي بمبلغ / 6000 / ل0س فقط ستة الاف ليرة سورية 0

يمكن الإطلاع على إعلانات المؤسسة عبر موقعنا على الانترنت

www.tawsse.com.sy

المدير العام

رقم الإعلان 136008