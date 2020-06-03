إعلان/ مناقصة بالسرعة الكلية لتأمين المواد الغذائية للمشافي التابعة ل مديرية صحة طرطوس/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136007

تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء مناقصة بطريقة الظرف المختوم للمرة الأولى بالسرعة الكلية لتأمين المواد الغذائية للمشافي التابعة لمديرية صحة طرطوس (الدريكيش –الشيخ بدر –القدموس).

يمكن مراجعة شعبة العقود في المديرية لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /5000/ل.س

قيمة الكشف التقديري 62045000 ل.س

التأمينات الأولية 5% من قيمة الكشف التقديري 0

التأمينات النهائية 10 % من قيمة الإحالة

مدة التنفيذ / سنة ميلادية كاملة /

غرامة التأخير 01% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير 20 % من قيمة العقد الإجمالية.

يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة تسعون يوما من تاريخ فض العروض تمدد تلقائيا ضمن أحكام نظام العقود المعمول به .

يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولا .

تقبل العروض ( إلى ديوان مديرية الصحة ) حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين في 15 / 6 /2020

يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد.

طرطوس في 1 / 6 / 2020

مدير صحة طرطوس

رقم الإعلان 136007