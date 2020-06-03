إعلان/ مناقصة داخلية رقم 58 /د/2020 للمرة الثانية ل شركة مصفاة بانياس لتقديم يد عاملة لأعمال استبدال العزل الحراري للاقنية الدخانية لأفران وحدة التقطير الجوي والفراغي/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136003

تعلن شركة مصفاة بانياس عن حاجتها :

لتقديم يد عاملة لأعمال استبدال العزل الحراري للاقنية الدخانية لأفران وحدة التقطير الجوي والفراغي

وفقاً لدفاتر الشروط الخاصة والتالي:

– التأمينات الأولية:/ 000 405 / ل.س.

– التأمينات النهائية: 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

– مدة التنفيذ : مدة 30 يوم خلال العمرة القادمة .

– مدة ارتباط العارض بعرضه: 60 يوم من اليوم الذي يلي تاريخ الإغلاق.

– أخر موعد لتقديم العروض: غاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 28 / 6 /2020

– موعد جلسة فض العروض: يوم الاثنين الواقع في 29 / 6 /2020 الساعة 11 صباحاً.

– التصنيف المطلوب : اختصاص/ ميكانيك أو مدني /- وإحدى الفئات /من الممتازة وحتى السادسة /

– الجهة التي يمكن شراء اضبارة الإعلان منها: النافذة الواحدة في المصفاة.

– سعر الاضبارة: 2500 ل.س تدفع في حساب المصفاة.

– مكان تقديم العروض: الديوان العام في المصفاة.

– وثائق الإعلان على موقعنا التالي: www.brc.sy

بانياس في 1 / 6 /2020

المدير العام لشركة مصفاة بانياس

رقم الإعلان 136003