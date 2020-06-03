إعلان/ مناقصة ل الخدمات الفنية بطرطوس لصيانة مجمع الصرف الصحي ضمن قطاع بلدية جديدة البحر/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136004

يعلن محافظ طرطوس – رئيس المكتب التنفيذي عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ المشروع التالي :

اسم المشروع

قيمة الكشف التقديري

مدة التنفيذ

فئة التصنيف المطلوبة باختصاص صرف صحي

آخر موعد لتقديم العروض

صيانة مجمع الصرف الصحي ضمن قطاع بلدية جديدة البحر ( عبارة بيت شنتة)

11017650 ل0س

90 يوم

رابعة – خامسة – سادسة

29 /6/2020

تقبل العروض حتى نهاية الدوام من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه وتفض الساعة العاشرة من اليوم التالي لانتهاء تقديمها

التأمينات الأولية 5 % من قيمة الكشف التقديري والنهائية 10 % من قيمة العقد وتقدم التأمينات الأولية والنهائية بموجب شيك مصدق من أحد المصارف المعتمدة أو كفالة مصرفية أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه الى حساب الجهة العامة أو إيصال مالي

غرامة التأخير 0,1 % واحد بالألف عن كل يوم تأخير

مدة ارتباط العارض بعرضه : 120 يوم

مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : 180 يوم

ثمن الاضبارة : 7000 ل0س للمشروع

يشترط الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لعام 2020

على العارض تقديم وثيقة تسجيل في نقابة مقاولي الإنشاءات سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتعتبر هذه الوثيقة جزءاً من الوثائق والأوراق المطلوبة لقبول العرض

تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات الفنية بطرطوس وفق القانون 51 لعام 2004

يمكن الاطلاع على إضبارة المشروع لدى قسم الشؤون القانونية خلال أوقات الدوام الرسمي

مدير الخدمات الفنية بطرطوس

رقم الإعلان 136004