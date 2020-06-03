إعلان/ مناقصة ل الخدمات الفنية بطرطوس لصيانة مجمع الصرف الصحي ضمن قطاع بلدية جديدة البحر/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136004
يعلن محافظ طرطوس – رئيس المكتب التنفيذي عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ المشروع التالي :
اسم المشروع
قيمة الكشف التقديري
مدة التنفيذ
فئة التصنيف المطلوبة باختصاص صرف صحي
آخر موعد لتقديم العروض
صيانة مجمع الصرف الصحي ضمن قطاع بلدية جديدة البحر ( عبارة بيت شنتة)
11017650 ل0س
90 يوم
رابعة – خامسة – سادسة
29 /6/2020
تقبل العروض حتى نهاية الدوام من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه وتفض الساعة العاشرة من اليوم التالي لانتهاء تقديمها
التأمينات الأولية 5 % من قيمة الكشف التقديري والنهائية 10 % من قيمة العقد وتقدم التأمينات الأولية والنهائية بموجب شيك مصدق من أحد المصارف المعتمدة أو كفالة مصرفية أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه الى حساب الجهة العامة أو إيصال مالي
غرامة التأخير 0,1 % واحد بالألف عن كل يوم تأخير
مدة ارتباط العارض بعرضه : 120 يوم
مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : 180 يوم
ثمن الاضبارة : 7000 ل0س للمشروع
يشترط الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لعام 2020
على العارض تقديم وثيقة تسجيل في نقابة مقاولي الإنشاءات سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتعتبر هذه الوثيقة جزءاً من الوثائق والأوراق المطلوبة لقبول العرض
تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات الفنية بطرطوس وفق القانون 51 لعام 2004
يمكن الاطلاع على إضبارة المشروع لدى قسم الشؤون القانونية خلال أوقات الدوام الرسمي
مدير الخدمات الفنية بطرطوس
رقم الإعلان 136004