إعلان/ مناقصة ل مديرية الخدمات الفنية بطرطوس/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 136005

يعلن محافظ طرطوس – رئيس المكتب التنفيذي عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ المشاريع التالية :

اسم المشروع

قيمة الكشف التقديري

مدة التنفيذ

فئة التصنيف المطلوب باختصاص أبنية

آخر موعد لتقديم العروض

تقديم مفروشات لمدارس التأهيل

34823475 ل0س

120 يوم

ثالثة + رابعة

28 /6/2020

تقديم مفروشات لمدارس التعليم الثانوي

17882325 ل0س

90 يوم

رابعة + خامسة

28/6/ 2020

تقديم مفروشات لمدارس التعليم الأساسي

32941125 ل0س

120 يوم

ثالثة + رابعة

28/6/2020

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه وتفض الساعة العاشرة من اليوم التالي لانتهاء تقديمها يتم التقدم لكل مشروع على حدى( عرض لكل مشروع ضمن مغلف وأوراقه الثبوتية الخاصة به )

التأمينات الأولية 5 % من قيمة الكشف التقديري والنهائية 10 % من قيمة العقد وتقدم التأمينات الأولية والنهائية بموجب شيك مصدق من أحد المصارف المعتمدة أو كفالة مصرفية أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه الى حساب الجهة العامة أو إيصال مالي

غرامة التأخير 0,1% واحد بالألف عن كل يوم تأخير

مدة ارتباط العارض بعرضه : 120 يوم

مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : 180 يوم

ثمن الاضبارة : 10000ل0س لكل مشروع يتم التقدم عليه

يشترط الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لعام2020

على العارض تقديم وثيقة تسجيل في نقابة مقاولي الإنشاءات سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتعتبر هذه الوثيقة جزءاً من الوثائق والأوراق المطلوبة لقبول العرض

تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات الفنية بطرطوس وفق القانون 51 لعام 2004

يمكن الاطلاع على أضابير المشاريع لدى قسم الشؤون القانونية خلال أوقات الدوام الرسمي

مدير الخدمات الفنية بطرطوس

رقم الإعلان 136005