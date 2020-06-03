اعلان/ ل مديرية الصحة بحمص عن حاجتها لتأمين سيرنكات / تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 114871

تعلن مديرية الصحة بحمص عن حاجتها لتأمين :

سيرنكات لعام 2020

وذلك بطريقة:

طلب عروض أسعار

التأمينات الأولية

التأمينات النهانية

غرامات التأخير

مدة التنفيذ

ثمن الاضبارة

إغـــــــــلاق

سيرنكات

1500000

10% من قيمة الإحالة

واحد بالألف عن كل يوم تأخير

ثلاثة أشهر

3000ل.س

الثلاثاء

30/6/2020

((في حال العرض يتضمن أكثر من شريك تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية فيما بين الشركاء )) .

مدة ارتباط العارض بعرضه /120/ يوم . مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه 120 يوم.

العرض قابل للتجزئة حسب دفتر الشروط0

تقدم العروض إلى ديوان مديرية صحة حمص لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الإغلاق

مرفقة بالأوراق الثبوتية + طلب اشتراك ملصق عليه طابع 1500 ل.س + طابع /50/ ل.س طابع عمل شعبي+25طابع شهيد+ايصال اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شعبة العقود .

تقديم وثيقة تسجيل للمنتجات في وزارة الصحة.

حمص في / / 2020

مدير صحة حمص

رقم الإعلان 114871