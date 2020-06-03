اعلان/ ل مديرية الصحة بحمص عن حاجتها لتأمين سيرنكات / تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 114871
تعلن مديرية الصحة بحمص عن حاجتها لتأمين :
سيرنكات لعام 2020
وذلك بطريقة:
طلب عروض أسعار
التأمينات الأولية
التأمينات النهانية
غرامات التأخير
مدة التنفيذ
ثمن الاضبارة
إغـــــــــلاق
سيرنكات
1500000
10% من قيمة الإحالة
واحد بالألف عن كل يوم تأخير
ثلاثة أشهر
3000ل.س
الثلاثاء
30/6/2020
((في حال العرض يتضمن أكثر من شريك تقدم التأمينات المؤقتة والنهائية فيما بين الشركاء )) .
مدة ارتباط العارض بعرضه /120/ يوم . مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه 120 يوم.
العرض قابل للتجزئة حسب دفتر الشروط0
تقدم العروض إلى ديوان مديرية صحة حمص لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الإغلاق
مرفقة بالأوراق الثبوتية + طلب اشتراك ملصق عليه طابع 1500 ل.س + طابع /50/ ل.س طابع عمل شعبي+25طابع شهيد+ايصال اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية
يمكن الحصول على دفتر الشروط من شعبة العقود .
تقديم وثيقة تسجيل للمنتجات في وزارة الصحة.
حمص في / / 2020
مدير صحة حمص
رقم الإعلان 114871