اعلان/ مناقصة داخلية بالسرعة الكلية ل الشركة العامة للمشاريع المائية بحمص/ تاريخ النشر ٣-٦-٢٠٢٠/ رقم الإعلان 114898
تعلن الشركة العامة للمشاريع المائية بحمص عن رغبتها بالتعاقد لتقديم يد عاملة للتسوية وفرش السرك والكوفراج وصب البيتون وتنفيذ فواصل التمدد كمية /20000/م2 لزوم مشروع تأهيل وصيانة القناة الرئيسية من شبكة ري حمص – حماة /قسم حمص/وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية الخاصة التي يمكن الحصول عليها من دائرة العقود بفرع حمص -الكائن على طريق حمص – طرطوس لقاء مبلغ 5000 ل. س.
علماً بأن:
التأمينات الأولية: /2500000/ ل.س والنهائية(10%) من قيمة الأحالة.
مدة التنفيذ: /150/ يوم تقويمي.
ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوم.
تاريخ الاغلاق: تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد المصادف 21/6/2020.
جلسة المناقصة يوم الأثنين في 22/6/2020 الساعة العاشرة صباحاً.
30/5/2020
مدير فرع حمص
رقم الإعلان 114898