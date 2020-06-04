“قصة الطفل في سن مبكرة” مسابقة للشباب السوريين

أعلنت وزارة التربية “المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة” عن إقامة مسابقة أدبية تحت عنوان “جائزة قصة الطفل في سن مبكرة”. ولفتت الوزارة إلى أن المسابقة الموجهة للأدباء السوريين فئة الشباب ومن لديه الرغبة في الكتابة لمرحلة الطفولة المبكرة دون الست سنوات تهدف إلى تشجيع ثقافة القراءة ونشرها بين الأطفال في سن مبكرة وتنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لديهم.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الأعمال القصصية يبدأ من الـ 15 من حزيران الجاري ولغاية الـ 15 من أيلول من العام الجاري مبينة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على المزيد من التفاصيل وعلى شروط المسابقة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.