تركيز على المخالفات الجسيمة و1014 ضبطاً تموينياً خلال أيار الماضي

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

أكد معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق بسام شاكر أن دوريات حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، وتتابع عمل المنشآت الغذائية والورشات المنتشرة في المحافظة لضمان سلامة المنتجات، مشيراً في تصريح لـ “البعث” إلى أنه تمّ تنظيم أكثر من 1014 ضبطاً تموينياً خلال شهر أيار الماضي لمخالفات مختلفة، منها عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو عدم حيازة وتداول فواتير شراء نظامية أو الغش وحيازة مواد فاسدة.

ونتيجة للمتابعة المستمرة للدوريات، وخاصة في المناطق التي تنتشر أغلب المعامل فيها، تمّ اكتشاف معملين في مدينة التل يحتويان على كميات كبيرة من المواد الغذائية المعدّة للتعبئة، وأخرى معبأة وجاهزة للتوزيع، مخالفة للسلامة الصحية والمواصفة الغذائية السورية. وبعد معاينة المنتجات تبيّن أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتعبّأ في مكان تنتشر فيه الأوساخ والجراثيم والذباب والروائح الكريهة، ما تطلّب تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابهما وإحالتهما للقضاء ومصادرة المواد لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المعملين وإلغاء الترخيص.

كما أشار معاون مدير التجارة إلى أنه تمّ إغلاق ستة معامل لإنتاج الشوكولا وقمر الدين وغيرها من المنتجات في عربين ودوما والكسوة، مؤكداً أن هناك ضبوطاً يومية تنظم لإغلاق المعامل غير المرخصة والتي لا تراعي شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، موضحاً أن التركيز اليوم بالعمل الرقابي يتمّ على المخالفات الجسيمة بالدرجة الأولى، وخاصة للمواد ذات التماس المباشر مع معيشة المواطن اليومية، إضافة لمراقبة جودة الرغيف وتداول مادة الغاز والمحروقات ومنع حدوث سوق سوداء لاستغلال حاجة المواطن لها في ظل الظروف الحالية.

وأضاف شاكر أنه من خلال المتابعة المستمرة لمادة الغاز فقد استطاعت دوريات حماية المستهلك التابعة للمديرية ضبط أكثر من 35 حالة مخالفة لمادة الغاز، حيث تمّ تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين بمخالفات احتكار المادة والاتجار بها والبيع بسعر زائد عن التسعيرة التي حدّدتها الجهات الحكومية. وأشار إلى أن الاعتماد على العمل الرقابي النوعي سهّل عملية الرقابة في ضبط المخالفات وقمع عمليات الغش والتدليس التي يمارسها بعض ضعاف النفوس من التّجار.