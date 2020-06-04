سوق الضيعة.. تنوع في المنتجات والمعروضات التراثية

اللاذقية – مروان حويجة

تحتضن حديقة السلطان على الكورنيش الغربي لمدينة اللاذقية سوق الضيعة للمنتجات الطبيعية والحرفية والتراثية والذي تم افتتاحه تجريبيا إيذانا بانطلاقة متجددة للمهرجان الذي بات يشكل تظاهرة اجتماعية ثقافية تراثية اقتصادية نوعية وحاضنة حقيقية لتراث الطبيعة والبيئة المحلية ولمنتجاتها وللمشغولات اليدوية المتقنة.

ولعلّ أهم ما يميّز الانطلاقة الجديدة لمهرجان سوق الضيعة هو الموقع الجديد في حديقة السلطان كونها توفّر بيئة أفضل للعرض والتنزه والتسوّق بآن معا، ويتميز المهرجان بما يقدمه من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية التقليدية التي تعكس الطابع الاجتماعي والسياحي والثقافي للمنطقة. ويقدّم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمنتجات الطبيعية والإكسسوارات والقطع الفنية التراثية التي طرحها المشاركون بعد استكمال تجهيزه من قبل مجلس مدينة اللاذقية,

وفي هذا السياق، تشير رئيسة جمعية سوق الضيعة د. زينة وليد إلى أهمية الموقع الجديد للسوق الذي يشارك فيه ٣٠ عارضاً منتجاً من حيث التنظيم والتجهيز حيث يوجد بهو لإقامة الأنشطة والورشات التدريبية للكبار والصغار وتم تخصيص مساحة خارجية للراغبين بعرض منتجاتهم الطبيعية، إضافة إلى غرفة مستودع لتخزين المواد الغذائية مع تميز الموقع برحابة المكان وملاءمته كمقصد للتنزه والتسوّق.