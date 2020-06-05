دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء أمس، الخميس، لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف بريف حماة وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة مساء قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في محيط مصياف وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها.

وتفيد المعلومات بأن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي داعماً أساسياً للتنظيمات الإرهابية ويتدخل بشكل مباشر عندما تتعرض أدواته الإرهابية لهزيمة وانهيارات أمام تقدم الجيش العربي السوري.