إعلان /   إعلان تُدْعــى الهيئــــــــــة العامـــــــــة السنوية للجمعية التعاونية السكنية لمديرية المتابعة الفنية لوزارة المواصلات للاجتماع / تاريخ النشر 7-6-2020 رقم الاعلان 4344

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الجمعية التعاونية السكنية

مديرية المتابعة الفنية لوزارة المواصلات

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011م الخاص بالتعاون السكني

وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /1/ المُتَّخَــذ بالجلسـة رقم /88/ تاريـخ 2020/6/1م.

تُدْعــى الهيئــــــــــة العامـــــــــة السنوية للاجتماع بتاريـخ 2020/6/26م الساعة التاسعة صباحاً في مقر الجمعية الكائـــــــن في مشروع دمر السكني ــ الجزيرة /16/ ــ بناء المواصلات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يُؤجَّل الاجتماع إلى الساعة العاشرة من اليوم والتاريخ والمكان نفسه … لبحــث جدول الأعمال التالي:

تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه عن عام 2019م. تلاوة تقرير لجنة المراقبة عن عام 2019م والمصادقة عليه. تلاوة تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية لعام 2019م والموازنة التقديرية لعام 2020م والمصادقة عليهما. اختيار مدقق حسابات لعام 2020م وتحديد أجره. تعيين مدير للجمعية للقيام بالأعمال المحددة له من قبل مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. تفريغ عضوين من مجلس الإدارة بشكلٍ جزئي. تفويض مجلس الإدارة بصرف تعويضات مجلس الإدارة وأمين الصندوق وفق القوانين والأنظمة بالحد الأعلى. تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي من القطاعين العام والخاص. الموافقة على كافة الصرفيات المتعلقة بالجمعية والمشاريع.

10-الموافقة على استئجار مقر للجمعية.

11 – انتخاب مجلس إدارة مكون من /5/ أعضاء ولجنة مراقبة من /3/ أعضاء فعلى من يود الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبين مراجعة الجمعية لتقديم الأوراق.

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رئيـس مجلس الإدارة