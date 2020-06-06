إعلان / إعلان تُدْعــى الهيئــــــــــة العامـــــــــة السنوية للجمعية التعاونية السكنية لمديرية المتابعة الفنية لوزارة المواصلات للاجتماع / تاريخ النشر 7-6-2020 رقم الاعلان 4344
إعلان
الجمعية التعاونية السكنية
مديرية المتابعة الفنية لوزارة المواصلات
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011م الخاص بالتعاون السكني
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم /1/ المُتَّخَــذ بالجلسـة رقم /88/ تاريـخ 2020/6/1م.
- تُدْعــى الهيئــــــــــة العامـــــــــة السنوية للاجتماع بتاريـخ 2020/6/26م الساعة التاسعة صباحاً في مقر الجمعية الكائـــــــن في مشروع دمر السكني ــ الجزيرة /16/ ــ بناء المواصلات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يُؤجَّل الاجتماع إلى الساعة العاشرة من اليوم والتاريخ والمكان نفسه … لبحــث جدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه عن عام 2019م.
- تلاوة تقرير لجنة المراقبة عن عام 2019م والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية لعام 2019م والموازنة التقديرية لعام 2020م والمصادقة عليهما.
- اختيار مدقق حسابات لعام 2020م وتحديد أجره.
- تعيين مدير للجمعية للقيام بالأعمال المحددة له من قبل مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- تفريغ عضوين من مجلس الإدارة بشكلٍ جزئي.
- تفويض مجلس الإدارة بصرف تعويضات مجلس الإدارة وأمين الصندوق وفق القوانين والأنظمة بالحد الأعلى.
- تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي من القطاعين العام والخاص.
- الموافقة على كافة الصرفيات المتعلقة بالجمعية والمشاريع.
- 10-الموافقة على استئجار مقر للجمعية.
11 – انتخاب مجلس إدارة مكون من /5/ أعضاء ولجنة مراقبة من /3/ أعضاء فعلى من يود الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبين مراجعة الجمعية لتقديم الأوراق.
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رئيـس مجلس الإدارة