إعلان / اعلان تدعوجمعيّة 8 آذار التعاونيّة السكنيّة بدير الزور لحضور اجتماع الهيئة العامّة / تاريخ النشر 7-6-2020 رقم الاعلان 4315

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جمعيّة 8 آذار التعاونيّة السكنيّة بدير الزور

دعوة لحضور اجتماع هيئة عامّة

استناداً إلى قرار مجلس ادارة جمعيّة 8 آذار التعاونيّة السكنيّة بدير الزور .

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامّة يوم الخميس 2020/6/25م في قاعة نقابة المهندسين الزراعيين بدير الزور الكائنة جانب المصرف العقاري بدير الزور الثانية العاشرة ظهراً, وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجّل الاجتماع إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم والتاريخ بنفس المكان , وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها. مناقشة الحسابات الختاميّة والميزانيّات السنويّة والتجميعيّة من 2012 ولغاية 2019 والتصديق عليها. التصديق على تقرير مدقق الحسابات. تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره. انتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراقبة . المصادقة على فصل عدد من أعضاء الجمعيّة المخالفين لأحكام الفقرة /ب/ من المادّة /14/ من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 وتعديلاته المتضمّن نظام التعاون السكني. إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وأمين الصندوق وذلك حسب قانون التعاون السكني. تفريغ ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بالحد الأدنى المقرر للجمعيّات وفق قرارات الوزارة المختصّة. الموافقة على تحديد مكافأة الانجاز عن الأعمال المنتهية حسب القوانين والأنظمة. إبراء ذمّة مجلس الإدارة. ما يستجد من أمور.

شروط الترشيح إلى مجلس الادارة :

أن يكون من أعضاء الجمعيّة ويتوفّر فيه ما يلي :

متمما الخامسة والعشرين من العمر. متمتّعاً بحقوقه المدنيّة وغير محكوم عليه بعقوبة جنائيّة أو بالحبس في إحدى الجنح المخلّة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق, ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره. مسددا ما عليه من التزامات مستحقّة للجمعيّة من غير العاملين في مديريّة التعاون السكني أو الجمعيّة. ألاّ تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحّد أعضاء مجلس إدارة الجمعيّة نفسها. أن يكون حائز على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها كحد أدنى. أن يكون مقيماً بمحافظة دير الزور .

تقدّم أوراق الترشيح إلى مقر الجمعيّة الكائن بحي الجبيلة جانب جامع الروضة أو التواصل مع أمين سر الجمعيّة على الرقم 0992280725

والخلود لنضالنا التعاوني

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رئيس مجلس الإدارة