إعلان /تعلن جمعية العاملين في الإدارة السياسية التعاونية السكنية بدمشق عن اجتماع الهيئة العامة العادية للجمعية / تاريخ النشر 7-6-2020 رقم الاعلان 4377

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جمعية العاملين في الإدارة السياسية التعاونية السكنية بدمشق

وذلك يوم الأربعاء 2020/6/24م الساعة الحادية عشرة في نفس المكان .وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الساعة الثانية عشرة في نفس اليوم ونفس المكان لبحث جدول الأعمال التالي :

1- عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه وعلى المقترحات الواردة فيه.

2- عرض ومناقشة تقرير لجنة المراقبة والمصادقة عليه.

3- عرض الميزانية والحسابات الختامية وتقرير السيد مدقق الحسابات عن عام 2019م والمصادقة عليها

4- المصادقة على كافة المبالغ المصروفة خلال عام 2019م وتعويضات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والعاملين في الجمعية والمشار إليها في الميزانية العامة للجمعية موقوفة في 2019/12/31م.

5- دراسة الموازنة التقديرية لعام 2020م والموافقة عليها.

6- تسمية مدقق حسابات للدورة المالية 2020م وتحديد أجره.

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة مراقبة .

8- تعيين مديراً للجمعية.

9- الموافقة على استئجار مقر للجمعية.

10- تفريغ عضوين من أعضاء مجلس الإدارة تفرغ جزئي بالحد الأدنى للأجور والتعويضات وفي حال انطلاق العمل بالمشاريع يكون أحدهما تفرغ كلي والآخر جزئي.

11- تفويض مجلس الإدارة باستئجار مقر للجمعية.

12- تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي من القطاعين العام والخاص.

13- الموافقة على صرف مكافأة الانجاز وفق الحد الأعلى.

14- منح أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وامين الصندوق التعويضات حسب الأنظمة والقوانين.

يرجى حضوركم في الموعد المحدد

وعلى من يريد ترشيح نفسه تقدين الوثائق المطلوبة إلى مقر الجمعية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

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رئيس مجلس الإدارة