إيران: العقوبات على سورية غير قانونية ولا إنسانية

جددت إيران وقوفها ودعمها لسورية في مواجهة ما تتعرض له من إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات “غير قانونية ولا إنسانية ويجب إلغاؤها فوراً”.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح أمس الجمعة، تشديد هذه الإجراءات، مؤكداً أن هذا الأمر غير قانوني ومناقض للمبادئ الإنسانية، وهو وسيلة ضغط غير إنسانية تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه وتعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر، وأعاد إلى الأذهان أن إيران أعلنت دائماً دعمها للحكومة والشعب المقاوم في سورية وتدعو إلى رفع جميع العقوبات المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكن بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاته الأساسية وإعادة بناء ما دمره الإرهاب المدعوم من الغرب.

جنرال روسي: “قانون هتلر” إرهاب اقتصادي

وفي موسكو، أكد الجنرال ليونيد ايفاشوف رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية الروسية أن قرار الدول الغربية تمديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري يدل بما لا يدع مجالاً للشك على تبعية الاتحاد الأوروبي للأجندات الأمريكية، وخلوه من أي قيم ديمقراطية أو محتوى إنساني، وأوضح أن الأمريكيين والأطلسيين عموماً حاولوا تدمير الدولة السورية مثلما فعلوا في يوغسلافيا والعراق وليبيا ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هذا المخطط بالطرق العدوانية المباشرة ولا باستخدامهم التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما فلجؤوا إلى الإرهاب الاقتصادي لمواصلة عدوانهم، واصفاً ما يسمى “قانون قيصر” ضد الشعب السوري بـ “قانون هتلر”، وأشار إلى أهمية العلاقات التي تجمع سورية مع روسيا والصين وإيران وغيرها من الدول المناهضة للإمبريالية الامريكية في مواجهة الإجراءات القسرية المفروضة على الدولة السورية وكل من يتعامل معها بما في ذلك الدول الثلاث المذكورة.

من جانبه، قال الخبير العسكري العضو المراسل في أكاديمية العلوم الصاروخية والمدفعية الروسية قسطنطين سيفكوف: “إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يواصلون ممارسة سياسة العقوبات والضغوط على سورية ووضع أقصى ما يمكن من الصعوبات والعقبات أمام الشعب السوري في محاولة لإخضاعه لإرادتهم”, مؤكداً أن الشعب السوري سيتغلب على كل الضغوطات والإجراءات العدائية ضده.

وفيما يتعلق بـ “قانون قيصر” وتهديد أمريكا البلدان الأخرى في حال الاستمرار في تعاونها مع سورية، أكد سيفكوف أن الولايات المتحدة تحاول إظهار أن روسيا وحلفاء سورية الآخرين عاجزون عن مساعدتها في تطورها اللاحق واستعادة حياتها الطبيعية وإعادة إعمار اقتصادها بعد أن تم تحقيق الانتصار على الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن أمريكا تحاول أيضاً إظهار أنها الدولة الأقوى في العالم ويحق لها فرض إرادتها على جميع البلدان الأخرى.

حزبان مصريان: منتهى التدني والوقاحة الأمريكية

وفي القاهرة، أكد رئيس حزب الوفاق القومي بمصر محمد رفعت أن “قانون قيصر” يمثل “منتهى التدني والوقاحة الأمريكية”، وأشار إلى أنه لا يمكن قبول أن تتدخل دولة أياً كانت في شؤون دولة أخرى، وواشنطن تتدخل في شؤون سورية وهو ما لا يمكن القبول والسماح به، ولفت إلى رفضه الحصار على سورية ومحاولات استهداف الشعب العربي السوري البطل في لقمة عيشه، مبيناً أن سورية هي بوابة وأمن وسلامة الأمة العربية وواشنطن ومن معها يريدون أن يفقدونا خط دفاعنا الأول ونحن لن نفرط في سورية ولن نتهاون مع أعدائها.

وأشار إلى أن فشل مرتزقة أمريكا في سورية دفع واشنطن إلى التدخل بشكل مباشر كمحاولة فاشلة لتحقيق مشاريعها الاستعمارية بالمنطقة مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي للنظام التركي والإرهابيين وتدفع بالعديد من الأنظمة العربية للإنفاق على هذه المشاريع.

واستنكر رئيس الحزب العربي الناصري بمصر محمد أبو العلا السياسات الغربية المعادية لسورية، وقال: “إن واشنطن ومن معها من دول أوروبية تمارس جرائم ضد الإنسانية وضد الدولة السورية وشعبها من خلال فرضها عليهم حصاراً جائراً يخالف كل القواعد والأعراف الدولية وهو ما يأتي في إطار المؤامرات الصهيوأميريكية المستمرة عليها”، وشدد على “قانون قيصر” يأتي في سياق هذه المؤامرات ومحاولة بائسة ويائسة لتقويض انتصارات الجيش العربي السوري، مؤكداً أن سورية ستبقى قوية صامدة وستنتصر على أعدائها.

قوى لبنانية: جريمة ضد الإنسانية

وفي بيروت، أكد رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية تمثل عدواناً وإرهاباً اقتصادياً، وأوضح أن “قانون قيصر” هو أحد أوجه الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على سورية والشعب السوري بلقمة عيشه، على غرار العقوبات التي فرضت على العراق وشعبه، داعياً إلى كسر هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية فرضه على سورية وعلى دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات معها.

من جانبه، أكد الخبير العسكري الاستراتيجي اللبناني العميد أمين حطيط أن “قانون قيصر” هو “إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية” ترتكب بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة، وقال: “على المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلام الدوليين مواجهة هذا الإجراء الجائر وعدم ترك مواجهته مقتصرة على سورية”، مشيراً إلى أن واشنطن ترمي من وراء ذلك للضغط على سورية وحلفائها وعرقلة عملية إعادة الاعمار بعد فشل مخططاتها في هذا البلد.

وأكد الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في لبنان وقوف التجمع وأحرار الأمة والعالم صفاً واحداً إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات العدوانية الأمريكية، وأضاف: “الإجراءات القسرية العدوانية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية وآخرها “قانون قيصر” لن تؤثر في سورية ومحور المقاومة، وخاصة بعد تحقيق الانتصارات التاريخية على التنظيمات الإرهابية”، وجدد التأكيد على أن حلفاء سورية وأصدقاءها والشعوب الحرة والوطنيين الشرفاء من أبناء الأمة سيواصلون الوقوف إلى جانبها ودعمها ومحور المقاومة في مواجهة الإجراءات الجائرة.