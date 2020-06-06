الاحتجاجات الأمريكية مستمرة وتحذيرات من حرب أهلية ثانية

مع دخول الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية يومها العاشر، أظهر استطلاع لـ “رويترز ابسوس” أن غالبية الأميركيين تعارض طريقة تعاطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الاحتجاجات، وأنها تتعاطف معَ المحتجّين، وأظهر استطلاع آخر أن 47% من الناخبين المسجّلين يخططون لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، فيما أرخى استطلاع أجرته مؤسسة “راسموسن ريبورتس” بظلاله على المشهد الأميركي القادم، خاصة وأن 31% من الأميركيين المستطلعة آراؤهم رجحوا أن تشهد الولايات الأميركية حرباً أهلية ثانية في وقت ما خلال السنوات الخمس المقبلة.

يأتي ذلك فيما طالبت عمدة واشنطن، موريل باوسر، الرئيس الأميركي بإنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وقالت، في تغريدة على “تويتر، مرفقة برسالة موجهة إلى ترامب: “أطلب أن تسحب جميع الإجراءات الاستثنائية لفرض القانون من مدينتنا، وإنهاء الوجود العسكري فيها”.

كما وأعلنت عمدة مدينة واشنطن، إطلاق اسم “حياة السود مهمة” على الشارع المطل على البيت الأبيض، حيث مكان الاحتجاجات الأخيرة.

وأفادت باوسر، في تصريحات سابقة، أنها تحدثت مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن إجراءات تطبيق القانون الفدرالي ونشر القوات العسكرية في شوارع العاصمة، فيما أعلن البنتاغون أن أوامر صدرت بمغادرة الشرطة العسكرية العاصمة واشنطن، والإبقاء على 4500 عنصر من الحرس الوطني.

وفيما قدم العديد من المتظاهرين والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لاستخدامها القوة في تفريق محتجين سلميين بالعاصمة واشنطن، أعلن ترامب أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة مينيابوليس، مضيفاً أنه سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة وبقوة، وأشار إلى أن قرار الإغلاق “أنقذ حياة الملايين من تفشي فيروس كورونا”، وطالب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تجاوزت الوباء إلى حد كبير، حسب تعبيره.

وفيما تجاوزت حصيلة الاعتقالات، خلال الاحتجاجات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، نحو عشرة آلاف شخص، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية فيديو يظهر عناصر من الشرطة الأمريكية يقومون بدفع رجل مسن على الأرض وتركه وهو ينزف، وشارك ملايين الأشخاص الفيديو الذي يظهر عنف الشرطة الأمريكية بحق الرجل المسن الذي سقط أرضاً وبركة من الدماء تحت رأسه فيما منع ضابط أي أحد من مساعدته.

وفي حادثة مشابهة منع أحد ضباط الشرطة الأمريكية متظاهرة مصابة بمرض السكري في مدينة سينسيناتي بولاية اوهايو من الحصول على دواء الأنسولين الخاص بها رغم استغاثتها به وتأكيدها ضرورة حصولها عليه.

وتلقى المظاهرات الغاضبة في الولايات المتحدة صدى كبيراً في العديد من دول العالم، امتدت إلى عواصم هولندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا، كما وصلت الاحتجاجات إلى إفريقيا حيث احتشد متظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نيروبي، ورفعوا شعار “حياة السود مهمة”، الذي يرفعه المتظاهرون في الولايات المتحدة.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الشباب، في العاصمة النمساوية فيينا، في إطار التعبئة الدولية ضد العنصرية وتنديداً بوفاة فلويد.

وأوضح العديد من المشاركين، أن هذا يُعد أحد أكبر التجمعات في فيينا في السنوات الأخيرة، حيث قدّرت الشرطة أن المشاركة كانت كبيرة وبلغت نحو الـ50 ألفاً.

وقالت الطالبة المشاركة في التظاهرات كاترينا كول: إنّ “العنصريّة الممنهجة منتشرة في كلّ مكان في العالم، وكذلك في النمسا. يجب أن نوقفها”، وحملت لافتةً كتب عليها “الكراهية ليست خياراً”، فيما قال ريتشارد البالغ من العمر 45 عاماً، أنه “من المهم القيام بلفتة، لأنه ببساطة لا يمكن أن يستمر ذلك على هذا النحو”.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها “الصمت يعني الموافقة” و”صمت البيض يعني عنف البيض”، ولافتات أخرى تندد بعنف الشرطة، كتب عليها “حياة السود مهمة”.

وبينما تواصلت الإدانات من زعماء دول وقادة عسكريين ورؤساء أمريكيين سابقين وشركات كبرى أدار ترامب، بحسب شبكة “سي. إن. إن”، أذناً صماء لأصوات الاحتجاجات والإدانات، وحوّل البيت الأبيض إلى حصن اختبأ وراء جدرانه، عازلاً نفسه عن الأزمة الخطيرة التي تواجهها الولايات المتحدة بعد تفشي مظاهر التمييز العنصري وتفاقم حدتها إثر انتشار فيروس كورونا، الذي كان له أثر كبير في تسليط الضوء على الانقسامات العرقية داخل المجتمع الأمريكي، وأضافت: إن النقاشات حول التمييز العنصري والأعراق في السياسة الأمريكية كانت كثيرة لكنها لم تنتج أي تغييرات سياسية أو قانونية ذات معنى وبينما تزداد مشاعر الغضب والحزن لدى الأغلبية العظمى من الأمريكيين بسبب هذا الواقع أدت تصريحات ترامب ونهجه القائم على التمييز والتحيز إلى تأجيج الوضع أكثر.

مجلة ذي اتلانتيك الأمريكية رأت أن ترامب سجن نفسه في البيت الأبيض معتقداً أن ذلك يبعده عن أصوات المحتجين ومشكلة العنصرية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الذي اعتمد في حملته الانتخابية الأولى على فكرة بناء جدار عازل بين الحدود الأمريكية والمكسيكية لإبعاد المهاجرين استحضر الفكرة ذاتها للبيت الأبيض لإبعاد المحتجين.