الهـلال: للمرة الأولى.. البعثيون يختارون ممثليهم إلى مجلس الشعب من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب

التقت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، أمس السبت في مبنى القيادة المركزية للحزب في دمشق، بالرفاق أمناء الفروع الحزبية ورؤساء مكاتب التنظيم الفرعية.

ونقل الرفيق الهلال تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للرفاق الحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، ومن خلالهم إلى كل الرفاق البعثيين على امتداد ساحات القطر، منوّهاً بأن المرحلة استثنائية وحساسة، لأن سورية تعيش تحت سطوة وباءين؛ الأول والأخطر المتمثل في الإرهاب التكفيري الذي تصدى له شعبنا البطل بالتفافه حول الجيش العربي السوري خلف قيادة القائد الرمز بشار الأسد، الذي نفتخر ونعتز به لما قدمه للوطن والمنطقة والعالم أجمع، والوباء الثاني هو جائحة كورونا التي تميّز الرفاق البعثيون في مكافحتها وانبروا ليكونوا خير عون لأبناء شعبنا لتخطيها في القريب العاجل.

كما ناقش الرفيق الأمين العام المساعد قرار القيادة الناظم لعملية الاستئناس الخاصة باختيار الرفاق البعثيين للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب السوري، مستعرضاً القرار الذي يخص هذا الاستحقاق، وتمّ تفنيده ومناقشة مواده كلّ على حدة، وأضاف: سيقوم البعثيون باختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب في سورية، علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي يتم فيها اختيار ممثليه لهذا الاستحقاق عن طريق هذا العدد الكبير من البعثيين وبشفافية عالية.

كما ناقش الرفاق الحضور مواعيد الاستئناس الحزبي وطرائق تنفيذه في الفروع الحزبية وعلى مستوى المؤتمرات الموسعة للفروع وتحديد الأوقات بدقة، ليتسنى التحضير للحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين، واستصدار البيان الانتخابي لكتلة البعث.

من جانبه شدد الرفيق حموده الصباغ رئيس مجلس الشعب عضو القيادة المركزية للحزب على ضرورة انتقاء الرفاق المرشحين وفقاً لرؤية القائد بشار الأسد لتكون كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي قدوة في خدمة الجماهير وتحقيق تطلعاتهم تحت قبة مجلس الشعب.