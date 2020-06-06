المظاهرات تتجدد في الشدادي والاحتلال الأمريكي يختطف المدنيين بريف البصيرة

تجددت أمس الجمعة المظاهرات الاحتجاجية لأبناء ريف ومدينة الشدادي ضد ممارسات مجموعات “قسد، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وذلك بعد استشهاد مدني برصاص قسد يوم الخميس، فيما حاصرت قوات الاحتلال الأمريكي، مدعومة بمجموعات “قسد”، المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، واعتقلت عدد من الأهالي، في وقت استشهد وأصيب عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين، التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بريف الحسكة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر أهلية في مدينة الشدادي: “إن أبناء مدينة وريف الشدادي الجنوبي خرجوا بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات قسد وسوء الأوضاع المعيشية وإطلاق النار عشوائياً على الأهالي مطالبين بخروجهم من المنطقة، حيث قطع المتظاهرون الطرقات الرئيسية في المدينة بالإطارات والحجارة”، وأضافت: “إن مجموعات قسد استنفرت كل مجموعاتها في المنطقة في محاولة لضبط الأمور ومنع المحتجين من التجمع والخروج بمظاهرات”.

واستشهد يوم الخميس مدني وأصيب 3 آخرون برصاص مجموعات “قسد” خلال تفريق مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات هذه المجموعات في مدينة الشدادي.

وإمعاناً في سياساتها العدوانية في التضييق على الأهالي وترهيبهم، حاصرت قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات من “قسد” المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة، وداهمت منازل المدنيين فيها وقامت بعمليات تفتيش واعتقال عدد من السكان، وأشارت مصادر أهلية إلى أن مجموعات من قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” مدججة بالسلاح منعوا الأهالي من الدخول والخروج إلى منازلهم وأحيائهم تحت تهديد السلاح لحين الانتهاء من عمليات المداهمة.

ونفذت مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” في الثاني والعشرين من الشهر الماضي إنزالاً على قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد تطويق القرية من قبل مجموعات “قسد”، واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة.

استشهاد طفلين وإصابة 3 مدنيين في رأس العين

واستشهد طفلان وأصيب 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وقالت مصادر أهلية: إن سيارة “تكسي” مفخخة انفجرت بالقرب من المشفى الوطني مساء الجمعة في مدينة رأس العين، التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي الغربي للمحافظة، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف الحسكة الشمالي تفجيرات متعددة واقتتالاً بين المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والسيطرة الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الأهالي والمدنيين الذين يقعون ضحية التفجيرات والاقتتال.

عودة 11 مهجراً من مخيم الركبان

بالتوازي، عاد عدد من المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية وتمكنوا من الوصول إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.

وأفاد مراسل سانا في تدمر بأن 11 شخصاً من المهجرين المحتجزين وصلوا إلى مناطق انتشار الجيش العربي السوري قادمين من مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية على الحدود السورية العراقية، وأشار إلى أنه سيتم نقل العائدين إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من عدم إصابة أي منهم بأمراض معدية بما فيها فيروس كورونا ليصار لاحقاً إلى نقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.

من جهته أعلن مركز التنسيق الروسي أن عدداً من المهجرين تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان ووصلوا إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.

وكانت الجهات المختصة أمنت في نيسان الماضي خروج أفراد مجموعة مسلحة مما يسمى “جيش مغاوير الثورة” الذي يعمل تحت إشراف قوات الاحتلال الأمريكي إلى مدينة تدمر وتسليم عتادهم وأسلحتهم وآلياتهم للجيش العربي السوري.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة قيام قوات الاحتلال الأمريكي بابتزازهم وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم منذ أكثر من أربع سنوات.