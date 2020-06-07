إعلان / إعلان تنذر جمعية المحللين الماليين – سورية الأعضاء التالية أسماؤهم والمتأخرين عن سداد الرسوم السنوية المترتبة عليهم من عام 2020 وما سبق وإعطاؤهم مهلة مدة شهر كحد أقصى للتسديد / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 4382

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إنذار من جمعية المحللين الماليين – سورية

تنذر جمعية المحللين الماليين – سورية الأعضاء التالية أسماؤهم والمتأخرين عن سداد الرسوم السنوية المترتبة عليهم من عام 2020 وما سبق وإعطاؤهم مهلة مدة شهر كحد أقصى للتسديد منوهين بزوال صفة العضوية في حال عدم التسديد.

آحمد الصفدي- أحمد النوري- أديب الدهني- أسامة الأنصاري- أسامة حسن- أشرف العثماني- أنس جاويش- بسام حقي- بشير حاكمي-حسان سرحان- حسان فرح- حسين علي قاسم – حكم طربين- خالد عبد العزيز هلال- دانية النابلسي- راما البرنجي- ربيع أبو راس- ربيع رفيعة- رزان البيطار- رشا زيناتي- سامر بابللي- سفيان هيكل- ضياء حجازي- محمد راغب الشامي- طارق محمد الفلاحة- عبد الرزاق الكوركي- عبد القادر حصرية- علاء عباس- علي زين العابدين عكام- عمار سويد- عمر الغراوي- عمرو شيخ أوغلي- غسان طيان- غسان فلوح- غياث الحداد- غيث الخاني- غيث مليح- فراس كوزاك- فرزت العمادي- كارولين البيطار- لمى دايخي- لوزان حسين- لؤي الحبال- ليث الركابي السكري- مازن الحافي- مجد خضري- محمد إبراهيم – وسيم شهابي- محمد رأفت شيخ البساتنة- محمد رياض الطباع- محمد سامر سوار- محمد صالح العبدلي- محمد صبري نشاوي- محمد طلال الهبل- محمد علي عبد القادر- محمد عماد الدركزنلي- محمد غسان شيخ الشباب- محمد محمود الخطيب- محمد منذر علمدار- محمد ناظم المدرس- محمد يمان عرنوس- محمود جمل- مصطفى تركي الحسين- مصعب سلامة- مهند الدنكي- مي نشواتي- نضال أبو ميزر- نور التكريتي- نور غالب- هشام مسالمة- وائل درويش.

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