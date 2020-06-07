إعلان /  تعلن جمعية زهرة الشباب التعاونية للسكن بحلب دعوه الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23796

إعلان

جمعية زهرة الشباب التعاونية للسكن بحلب

بناء على القرار/24/ من محضر الجلسة رقم /6/ تاريخ 5/14/ 2020م تود جمعية زهرة الشباب للسكن والاصطياف الإعلان في الجريدة الرسمية دعوه الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة لعام 2019والمنعقد بتاريخ 6/25/ 2020 يوم الخميس الساعة 4 عصراً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل للساعة الخامسة عصرا علما بان دوره 2020 هي دوره انتخابيه

فعلى من يود الترشح تقديم الأوراق الثبوتيه وهي لاحكم عليه وصوره عن الهوية الشخصية وبيان عائلي وشهادة التعليم الأساسي أو مايعادلها وذلك حتى موعد أقصاه 2020/5/30 ليتم إيداعها بديوان المديرية قبل خمس أيام من تاريخ الاجتماع وذلك في مقر الجمعية المؤقت والكائن في محلة الإسماعيلية شارع مشفى فريشو بناء صيدلية زينو الطابق الخامس ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأعضاء مجهولين العنوان والإقامة وهم :

حليمة حميدو- محمد رشيد- غيثاء أبو دان – أحمد أبو دان يحيى قطايفجي- فاطمة تتان – محمد زيتون- محمد السعن – شذى وهيب ديب- محمد بكبوك – عمر أرناؤوط- محمد عيد الشواخ- عزيزة الجاسم- تغريدة مناع- محمد عماد الدين كراكشة- شهد حوري – يوسف الفارس – جهاد الفارس- حليمة عبد الوهاب- عديلة غنام- حسين عبد الله غزالة- محمد حمصي – جوزفين تومة مها أبو هلال–مروان كردي- محمود دشان- محمد الخلف- فاطمة الحمود- سوسن الحسين مها دهان- مهند خليفة- محمد جهاد جندية – زكريا مارديني- منى مارديني- نعمت أبو سعدة- الهام مسلاتي- دلال زعنون- أحمد السعن- أحمد الطاهر- رشيد عبجي- زكريا أوسطة- محمد جبارة- محمد ياسر سواس- مصطفى ديب – فاطمة عكرة- محمد يوسف مارديني- محمد أسعد عبجي- أمينة ديب- محمد لولك- علي حمصي- حسن أحمد بارود – محمود عطرة- فاطمة عطرة- أحمد دلال- وصال البيك – أحمد ربيع ديب- محسن بارود- مريم باجور- محمود بابنسي- أحمد بارود- غيثاء عطرة- كندا زينو- زاهر محمد- عبد الله بارود- حسن حسن بارود- كنانة حسين- محمد العلي-عبد القادر خياط ماردنلي- محمد براء سلطان- ابتسام زغنون- دحام ديبان- محمد أوسطة- أحمد عزيزي- محمد صالح الشواخ- زهرة شناعة- زينب عزيزي-هيثم جبسة- منال سلطان- حسان العوض- محمد جمال عزيزي- هيثم الهاشمي- إسماعيل علبي- خيرية العسكري- عماد الدين جندية- محمد جمال جندية – نور الحسين- محمد زغنون- يوسف سفاية- جوارد الخزاع- محمد ديب- محمود عطار – نجلاء زرقة- حميد بوابي- جمعة بوابة- جوهرة بدلة- أحمد الرجب- عبود العيسى- محمد الشهابي – ابراهيم الخطيب- مصطفى بوابية- محمد رامي إيمش- جميل جراح- سامر شيخو – عيسى الجاسم – محمد أوسطة- محمد أوسطة- عباس حبو- عثمان الخطيب- خالد جبريني-محمد حردان- محسن عزيزي- فاطمة سواس- زكريا عطرة- بشير صباغ- شكرية سواس- يوسف بارود -محمد جمال الشهابي-علي رزوق- حسن يوسف بارود- أيمن جندية – فاطمة إدلبي- أحمد منير جبسة-عبد الوارث ديب زكريا الشهابي- فائزة نحال- ألاء إدلبي- غدير إدلبي- محمد صبحي إدلبي- فاطمة الحسين- محمد المصري – فاطمة ديب – فاطمة النيال – إيمان علوش- فيصل علوش بن احمد- أمينه عكره بنت بهاء الدين.

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