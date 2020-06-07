إعلان / تعلن جمعية عندان التعاونية للسكن والاصطياف عن اجتماع الهيئة العامة / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23825

إعلان

جمعية عندان التعاونية للسكن والاصطياف

دعوة الهيئة العامة

بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية رقم / 4 / تاريخ 21/ 5/ 2020 تقرراجتماع الهيئة العامة يوم الاحد

تاريخ21 \6\ 2020الساعة \ 12\ ظهرا في مقر رابطة المحاربين القدماء ـ أمام سوق الإنتاج بحلب ـ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الى الساعة / 1 / ظهرا بنفس اليوم ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبلغ شخصي للاعضاء مجهولي العناوين والتالية اسماءهم.إبراهيم حامدي ـ منى كورج ـ محمد ماشطة ـ ازاد عيسى ـ عبدالكافي غزال ـ محمود الشيخ ـ جودي درويش ـ حسن جاسم ـ حسن فتال زكريا جميل صباغ ـ محمد جعلوك ـ تيكار رجو ـرافيا موصللي ـ محمد الحاج احمد ـ فاطمة كرج ـ رياض ركبي ـ محمد حموي ـ زينب علوش ـ محمد طارق كرج ـ ياسر جعلوك ـ محمد سامر كرج ـ مفيدة غبش ـ محمود حعلوك ـ كوثرعزيزة ـ مضطفى ربيع كرجبن ـ ياسر عبد اللطيف ـ حسن حاج موسى ـ صالح اليوسف ـ سهسل صاري كوزل ـ خديجة حيدري ـ فتون طراب ـ نور النجم الكيشان ـ رجاء لسماعيل ـ شعبان المحمد ـ احمد جعلوك ـ نوج رواس ـ خلود عرب ـ نجوى الصباغ ـ ايناس كرج ـ محمود المصري ـ عمر جعلوك ـ عزالدين حمادة ـ سامي الرج ـ عبدالله محمود ـ أسماء كرج ـ صفية عاشور ـ عبدالرحمن احمد ـ هالة كورج ـ محمود كربوج ـ مفيدة كرج ـ خديجة كرج ـ الهام المجمد ـ فخر جر ـ هناءخطيب ـ مصطفى بدران حمشو ـ حسام عليطو ـ احمد كورج ـ رالة غزال ـ محمد نخند ـ محمود هشوم ـ بانة عيروض ـ عبدالغني عليطو ـ جمال الدين هلال ـ امينة العبدالله ـ عبدالواحد البوشي ـ رضوان غريواتي ـ رئيفة المحمد ـ فاطمة كوسا ـ عمر فاروق جنيد ـ امينة كرج ـ سليمان كورج ـ نظام الدين حموي ـ احمد كشور ـ علي قرعيط ـ سليمان شيخ عبيد ـ علسة عرب ـ محمد مالك حايك ـ عبدالسلام عسروض ـ محمود كورج ـ فيصل سلامة ـ ربا عليكاج ـ محمد غزال غزال ـ صلاح جعلوك ـ غازي عيروض ـ محمد كمال قرقاش ـ نبيهة حمدو ـ محمد لبيب عبه جي ـ محمد الاديب ـ بلال جعلوك ـ مصطفى نصرالله ـ عبدالكريم حلي ـ محمود حمو ـ حسن بدران ـ لطيفة اليحيى ـ محمد عساف ـ محمد طاهر سنكري ـ أسامة كرج ـ عبدالرحمن حمو ـ عمر يوسف ـ حمزة المنصور ـ حسين كورج ـ جمال عتو ـ حسان رجب ـ محمود حمامي ـ علي جمال ـ صالح صاري كوزال ـ عبدالكريم كربوج ـ راتب امين ـ عثمان كورج ـ أسامة نمرة ـ علاء عبدالخالق ـ محمد سمان ـ إسماعيل كورج ـ عبدالله كرج ـ مريم مكانسي ـ عمر مدراتي ـ علي جويد ـ عبدالرحمن مبيض ـ سمير دحدل ـ ياسر صاري كوزل ـ مروة جعلوك ـ مصطفى كرج ـ فادي صاري كوزال ـ احمد كورج ـ محمد زياد صاري كوزال ـ فخري مصطفى ـ

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رئيس مجلس الإدارة