إعلان /تعلن مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية عن استدراج عروض أسعار لأعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 37889

إعلان

استدراج عروض أسعار للمرة (الخامسة)

أعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان (تقديم + تركيب)

الجهة المعلنة: مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية

نوع الإعلان: استدراج عروض أسعار

نص الإعلان: أعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان (تقديم+ تركيب)

– التأمينات الأولية: (3000000) ل.س فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير تدفع بموجب شيك مصدق ومقبول من المصرف المسحوب عليه /مصدق/ أو بموجب كفالة مصرفية

– التأمينات النهائية: (5)٪ خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد

– التوقيفات: (5)٪ خمسة بالمائة من قيمة الكشف

– مدة التزام العارض بعرضه: (30) يوماً من تاريخ اليوم التالي لآخر موعد لقبول العرض

– مدة التزام العارض المرشح بعرضه: (30) يوماً من اليوم التالي لتبليغه أنه عارض مرشح

– مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة على ألا تزيد على (سنة واحدة) من تاريخ أمر المباشرة

– للاطلاع على دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية مراجعة ديوان الفرع /202/ باللاذقية

– ثمن دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية /25000/ ل.س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية تدفع في صندوق الفرع

– تقدم العروض إلى ديوان الفرع /202/ باللاذقية خلال أوقات الدوام الرسمي

– تقبل العروض خلال (15) يوماً من تاريخ نشر الإعلان

– تفض العروض في اليوم التالي من نهاية مدة قبولها في مقر الفرع

– يتحمل العارض رسوم الإعلان أصولاً ولمرة واحدة.

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مدير الفرع /202/ باللاذقية