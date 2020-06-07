إعلان /تعلن مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية عن استدراج عروض أسعار لأعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 37889
إعلان
استدراج عروض أسعار للمرة (الخامسة)
أعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان (تقديم + تركيب)
الجهة المعلنة: مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية
نوع الإعلان: استدراج عروض أسعار
نص الإعلان: أعمال استكمال ملحق مدرسة الحصنان (تقديم+ تركيب)
– التأمينات الأولية: (3000000) ل.س فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير تدفع بموجب شيك مصدق ومقبول من المصرف المسحوب عليه /مصدق/ أو بموجب كفالة مصرفية
– التأمينات النهائية: (5)٪ خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد
– التوقيفات: (5)٪ خمسة بالمائة من قيمة الكشف
– مدة التزام العارض بعرضه: (30) يوماً من تاريخ اليوم التالي لآخر موعد لقبول العرض
– مدة التزام العارض المرشح بعرضه: (30) يوماً من اليوم التالي لتبليغه أنه عارض مرشح
– مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة على ألا تزيد على (سنة واحدة) من تاريخ أمر المباشرة
– للاطلاع على دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية مراجعة ديوان الفرع /202/ باللاذقية
– ثمن دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية /25000/ ل.س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية تدفع في صندوق الفرع
– تقدم العروض إلى ديوان الفرع /202/ باللاذقية خلال أوقات الدوام الرسمي
– تقبل العروض خلال (15) يوماً من تاريخ نشر الإعلان
– تفض العروض في اليوم التالي من نهاية مدة قبولها في مقر الفرع
– يتحمل العارض رسوم الإعلان أصولاً ولمرة واحدة.
37889
مدير الفرع /202/ باللاذقية