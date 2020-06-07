إعلان / تعلن مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية عن مناقصة داخلية تقديم نحاته كسر بلوك كمية /5000/م3- زرادة متدرجة كمية /2000/م3 احتياج الفرع / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 37891

إعلان مناقصة داخلية للمرة (الخامسة)

تقديم نحاته كسر بلوك- زرادة متدرجة

الجهة المعلنة: مؤسسة الإسكان العسكري الفرع /202/ باللاذقية

نوع الإعلان: مناقصة داخلية

نص الإعلان: تقديم نحاته كسر بلوك كمية /5000/م3- زرادة متدرجة كمية /2000/م3 احتياج الفرع /202/ باللاذقية

– التأمينات الأولية: (3000000) ل.س فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية لا غير تدفع بموجب شيك مصدق ومقبول من المصرف المسحوب عليه /مصدق/ أو بموجب كفالة مصرفية

– التأمينات النهائية: (10)٪ عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد

– مدة التزام العارض بعرضه: (60) يوماً من تاريخ اليوم التالي لآخر موعد لقبول العرض

– مدة التزام العارض المرشح بعرضه: (60) يوماً من اليوم التالي لتبليغه أنه عارض مرشح

– مدة التنفيذ: على ألا تزيد على (150) يوماً من تاريخ أمر المباشرة

– للاطلاع على دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية مراجعة ديوان الفرع /202/ باللاذقية

– ثمن دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية /5000/ ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية تدفع في صندوق الفرع

– تقدم العروض إلى ديوان الفرع /202/ باللاذقية خلال أوقات الدوام الرسمي

– تقبل العروض خلال (15) يوماً من تاريخ نشر الإعلان

– تفض العروض في اليوم التالي من نهاية مدة قبولها في مقر الفرع

– يتحمل العارض رسوم الإعلان أصولاً ولمرة واحدة.

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مدير الفرع /202/ باللاذقية