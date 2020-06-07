إعلان /يعلن مجلس إدارة جمعية الأسرة العقارية التعاونية السكنية بحلب السادة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الانتخابي / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23846

إعـــــــــــــــــــلان

جمعية الأسرة العقارية التعاونية السكنية بحلب

عملاً بقرار مجلس الإدارة رقم / 5 / بجلسته رقم / 3 / تاريخ 11 / 3 / 2020 يدعو مجلس إدارة جمعية الأسرة العقارية التعاونية السكنية بحلب السادة أعضاء الجمعية الواردة أسماؤهم أدناه لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الانتخابي يوم الاثنين 6/22 /2020 في الساعة الرابعة عشر في مقر الجمعية في محلة الاسماعيلية وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الى الساعة الخامسة عشر من نفس اليوم والمكان والزمان ويعتبر هذا الإعلان بمثابة التبليغ الشخصي وذلك للنظر بجدول الأعمال وانتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراقبة ، وعلى من يود الترشح احضار بيان عائلي وصورة مصدقة عن الشهاد العلمية على أن لاتقل عن شهادة التعليم الأساسي وسجل عدلي وبراءة ذمة من محاسب الجمعية وايداع الوثائق في ديوان مديرية التعاون السكني قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع .

ايمان قطاع ـ حسني هاشمي ـ رغداء عبد الرحمن ـ مصطفى حاووط ـ صفوان محمد سعيد ـ هشام الرحال ـ قدري صابوني ـ ميساء باش ـ فاروق محسن ـ رغداء الحافظ ـ ملك الطويش ـ الهام الحاجي ـ عبد الجبار عويد ـ أحمد كنجو ـ زهير الأغا ـ محاسن جزائري ـ عبد القادر حمصي ـ محمد يوسف سواس ـ أحمد الخلف ـ رابعة عاصي ـ حسن محمد العمر حمود ـ نهى عطية ورسمية الأسود ـ فؤاد شكرة ـ عبد الغني صويري ـ دولت ونسيم وميساء عطار ـ خالد الصطم ـ حمود الصطم ـ رزان أوطه باشي ـ فوزية عزيزة ـ ظلال وتار ـ خنساء الخلف ـ مصطفى قوقو ـ أحمد بيرقدار ـ محمد ثائر سعود ـ ندى غباش ـ معتز سعود ـ حميد الصطم ـ أحمد غباش ـ مازن غباش ـ زيدان العمر ـ يوسف الصطم ـ إبراهيم بيرقدار ـ محمد غباش ـ محمد أنس عبد ربه ـ محمد العلي ـ طارق محلي ـ جميل محلي ـ نور الحياة بولار ـ عادل قدور ـ عبد العزيز ددو ـ هناف إسماعيل ـ ريا التمور ـ خلف إسماعيل ـ محمد الزهراوي ـ محمد غياث السعيد ـ مسعود سليمان ـ عذاري حسن ـ سامر قباني ـ محمد عدنان العمر ـ غادة مستو ـ حسام كلاوي ـ أحمد إسماعيل ـ عدنان حميدوش ـ شذى حسن ـ جمال جبارة ـ هاروتيون اكمانيان ـ ريما الباب ـ سهام الكياري ـ صبحي المحمد ـ أحمد فؤاد عيدو ـ فاطمة قيطاز ـ ياسر مهملات ـ سهام مهملات ـ زياد جليلاتي ـ وجيه حاج قاسم ـ أحمد علي ـ ريزان حنان ـ مصطفى إسماعيل ـ محمود غيبه ـ عواش اليوسف ـ آمنة شيخ بندر ـ عبد العزيز الحطاب ـ خالد حمدان ـ محمد علي سراج الدين ـ خلود دياب ـ عبد الحميد طعمة ـ عبد اللطيف طعمة ـ محمد براء طعمة ـ أحمد الغباش ـ مصطفى النعساني ـ عبد الرحمن بصمه جي ـ وداد غنام ـ محمد طعمة ـ نسرين الحسن ـ صالح الحسن ـ عبد الوهاب دودان ـ محمد أنس ديبو ـ وارطو هيبدروسان ـ نجيب برغل ـ محمد وائل نشار ـ يحيى نشار ـ غنى نشار ـ صالح حسن ملندي ـ عائشة رمضان ـ مصطفى دواية ـ منى ناطور ـ هلا دواية ـ جنان بدلة ـ يسرى سمية ـ رابعة عثمان ـ غصون درمش ـ وائل دواية .

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رئيس مجلـس الإدارة