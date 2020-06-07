إعلان /  يعلن مجلس إدارة جمعية الإذاعة للسكن والاصطياف بحلب دعوة أعضائها لاجتماع الهيئة العامة السنوي / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23732

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دعوة هيئة عامة

جمعية الإذاعة للسكن والاصطياف بحلب

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (23) تاريخ 2020/5/10 قرر مجلس إدارة جمعية الإذاعة للسكن والاصطياف بحلب دعوة أعضائها لاجتماع الهيئة العامة السنوي يوم الأربعاء2020/6/24 الساعة الواحدة ظهراً في مقر الجمعية الكائن في العزيزية خلف مدرسة المحبة وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ علماً بأن دورة 2020 هي دورة انتخابية فعلى من يود الترشيح تقديم الأوراق الثبوتية التالية:

صورة عن الهوية الشخصية – لا حكم عليه – براءة ذمة من الجمعية – صورة عن الشهادة التي يحملها، بيان عائلي، بيان استفادة حتى موعد أقصاه 2020/6/14 ليتم إيداعها في ديوان مديرية التعاون السكني قبل خمسة أيام من تاريخ الاجتماع ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة تبليغ شخصي للأعضاء التالية أسماؤهم:

ناريمان بيطار- سفيان برام – خيرية كرمان – صديقة حسن – ناهد الدين شريف – إخلاص هرموش – محمد حبال – عبير كلبون- فاطمة محمد- أحمد هركل – وليد هركل – هيثم بيبي – براءة حوكان – فاديا برام – سجى حجلاوي – أحمد عبد الحميد – عمار علبي – ريما الأغا – صالح أزرق – حسناء زلط – هدى بسوت – أمير طباخ – سلوى شحادة – آرين بره جكيان – محمد دوبا – لؤي خواتمي – محمد زهرة – محمد إبراهيم – مها عبد اللطيف – سلوى آغوب – أماني مركن – محمد طباخ – شيرين دلالة – دانيا عزاوي – علا حسكير – فادي توما- يوسف الخلف – حسين الجبل – دلال ديبة – أحمد سيد علي – عائدة منلا – هناء زينو – كندة سلو – خالد الخالدي – مروان صباغ – جمانة سمعو – بكري معراتية – ليندا معراتية – لمى خضير – حسن هركل – عماد هركل – سوزان شرابة – أحمد عطو – غصون دوبا – رنيم حوكان – محمد يمان حوكان – يوسف الحمودي – حسام صقال – سامي السباهي – دنيا سمان – هيفاء حبال – محمود عائشة – هيفاء ريحاوي – حمدان الجنيد – رجاء مايوه – هالة بوشي – أحمد حمزة – عامر خواتمي – ذكرى رسول – عبد الكريم طباخ – هشام الأقرع – محمد صفوان بابا – شذى زيتوني – نسيبة الخطيب ياسين حمام – سامر حلوبي – محمد رائد العاني – ميساء قاطرجي – فاديا علامو – ضياء ملاح – بشار ملاح – حسن جعارة – صلاح الدين صقال – محمد ياسر بطيخ – غصون المنلا – همام الجندي – محمد جميل شرابة – محمد عدنان رحماني – هناء صغير نجار – عبد الواحد دوبا – زكريا المصطفى – محمد سامر بريخان – عبد القادر هركل – محمد زكريا ريحاوي – محمد بشير سراج – حسان قلعه جي – محمد نذير رجب – عبد الله فلاحة – محمد وجيه منصور – رصين قلعه جي – بشرى ملاح – محمد زاهر عابدين – بكري محمد رسول – فاطمة قلعه جي – عاطف هركل – هناء بابا – مهند الملاح – أسامة لبق – رضا بطل سعد بوسي – عامر عموري – شكري حياني – دنيا سمعان – رانية زيتوني – بشار قلعه جي – فريال الحمدان – فتون بدوي – فاطمة موفق – سعاد كمالي – فاطمة الزهراء بابا – شذى ناصر – نهى ملاح – رانية الأبرص – موسى الحسين – نجوى بركات عماد الدين لحام – تغريد بابا – نجيب صقال – أحمد سيد – بوزان سعيد – أحمد الباشا – محمد الرامي – محمد أطرش – محمد بلورة – برهان مسلاتي – كامل مجوز – عبير كيالي – محمد بوشي – فراس حسن- عبد الرحمن مكتبي.

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رئيس مجلس الإدارة