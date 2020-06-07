إعلان /يعلن مجلس إدارة جمعية الاحرار التعاونية للسكن والاصطياف بحلب دعوة أعضاء الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23842

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جمعية الاحرار التعاونية للسكن والاصطياف بحلب

قرر مجلس إدارة جمعية الاحرار التعاونية للسكن والاصطياف بحلب دعوة أعضاء الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي بتاريخ 30-6-2020 وذلك في يوم الثلاثاء الساعة الرابعة عشرةبمقر الجمعية الكائن في حي السليمانية شارع راس العين امام مطعم باربكيو لبحث جدول الاعمال المبلغ للاعضاء اصولا وعلى من يود ترشيح نفسه لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة تقديم الأوراق الثبوتية لمديرية التعاون السكني قبل أسبوع من موعد الاجتماع وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الساعة الخامسة عشرة في نفس الزمان والمكان ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للاعضاء مجهولي العناوين وهم :.

نزار سلامي-علي خضور-سليمان حمدان-عبدالمجيد مصطفى-نمر محمود-علي ناصر-رافت إبراهيم-محمد الأحمد-جلال حسن- شاهناز عكل-رؤى جحجاح-هاشم يونس-شادي المسيو-

علي محمد-رنا يوسف حرتك-سميح حمدان-جلال سليمان-معن عبدالهادي-ياسر شيخ حمو-شعبان احمد-باسم حجة-يوسف اوهانيس كوجيكيان-سماح حجة-سهادمحمد-دالية جوهرة-سلوى منذر-سمير شعبان-ثائرفندي-تمام عابدين-أيسر ديوب-موريل ازميرليان- روعة ندور-أحمد محمود-أكرم ظلاط-أوس حسن-لينا المسيو-محمد سلامي-نعيمة صالح قلعه جي-أحمد أسماعيل-مهندعمشي-عبدالمجيدمصطفى-جهادفندي-محسن إبراهيم-أحمد العلي-دانيال عيسى-عبد القادر فرج-رافع جوراني-فيصل مصطفى-علي مصطفى-ياسر خضور-غسان حسن-محمد فتال-محمدمصطفى -مارية كمال دردر-فراس قلاع-باسم ادريس-نوار العش-محمد مصطفى-بسيم ونوس-سميرة إبراهيم-سمير جورج شيحة-وفاء مصطفى-تيسير احسنة- وائل ميخائيل-مخلصة مخائيل-جورج نعمو-نواف مخول-باسم ونوس-دارين الشاويش-عدنان يازجي-ميلاديازجي-أسد جليس-محمدعمر-سالم سلامة-لبنى عمر-مريم عمو-رقية خليفة-محمود عموري-لبنة إسماعيل- مينا منصور-باسم حمدان-رامي ميري-سليم ادريس-نها ميري-فاطمة الفرح-علي مبارك محمود-محمد الفرج-لميس محمود-أنيتا أسعد-فادي مخول-رامي عدنان سلوم-شادي زيرسلوم-فراس اندراوس-وسام سلوم-مازن عمشي-راشد راشد-مهند حميدوشكلال أحمد درويش-بتول شحيبر-فتية نعمة-نوراحمد ميري-حسن البدر-خميسالبدر-جمعة البدر-علي البدر-باسل ميخائيل-حميدالمحمود-محمد الصباغ-سميرة ميخائيل مرتا-اسامة محمد-سمير مرتا-كوثرطعمة-اليفة النعيمي-علاء خضور-محسن خضرالعلي-محمد فندي-سحر ابراهيم علي-زهير كاسو-لميس حماد-محاسن برهوم-محمدونوس-ذياد محمد-فيروزمرتكوش-محمدمرتكزش-عيسى سعد-رضوان بريخان-زارمينية دير ارتينيان-اني دبرارتنيان-رياض بريخان-علي مرنوس الحسنو-بسام داوية-هيام عبد الكريم دبس-جورج ابوشعر-احمد علي-فهد شحيبر-يوسف المنفوخ-رجب محمد-عبدالفتاح يحيى-فاطمة جركس-يوسف صباغ-عبدالحميد إسماعيل-محمد الخاطر-عبدالرزاق الخاطر-صبا بيطار-ابراهيم القاسم شيخ طه-ايمن شوبك-بسمة شنن-رباح يحيى-أوهانس كوزيان-آني كوزيان-رزوق رزوق-هاروتيوم فجادوريان-هاكوب قره مانوكيان-اوسب قره مانوكيان-اواديس قاغيان-زاوين شوهماليان-يغيش سركيس-ميناس وارتكس قنطاريان-لارا صليبي إبراهيم-كائيل ميكائيل-هاكوب بلاوجيان-ماكي نرسيس قيوقجي-ليون بربريان-كركوراكوب خاجويان-ارشاك صاموئيل اكوبيان-نادروهي اغا-مجيدة خوري-طارق أيوب-الياس لباد-هدى قياس-مهير بارونيان-ياسرمحمد-ايوب معمو-محمود العلي-كيفورك جالاجيان-محمد العلي-جورج انديليان-علي اسكندر قشوة-محمد احمد طاووز-بول قوجة-هامدوهي بغداسارملكونيان-محدكلزية-الياس عجي-ريما خطيب-محمد خطيب-معتز حاج محمود-يحيى حاج محمود-بكري مصري-أحمد درويش-عبدالقادرأحمد درويش-يوسف حسان-أحمد كاتبي-امال ندور-ميس أسد-محمدقنيت-مصطفى عبدالرحمن دبيس-محمد مصطفى دبيس-وفاء كلزية-ياسمين هورو-زكية زازا-عمار قينت-مفيد عمر قنيت-عبدالعزيز جمعة-محمد داوود-احمد العاني-خالد الفرحان-باسل حريتاني بن توفيق-عبداللطيف رفيق الاتي-كفاح آلاتي-مريم محمد محمد-أرزية حنان محمد-حسين الشيخ مصطفى الطعان-جميلة حسين سيدو-ولاد عمر-ليلى مصطفى-أنس ضبيط-ريناس نورالدين الهلال-قدرت عمر-جوان زكريا الهلال-زكريا نورالدين الهلال-جمانة موسى-شادي جميل-صلاح مامو محمدلقمان محمد-امينة محمد-رولا بلال-اوديل عجي-ناديا الابوعلي-فاطمة النجار-سليم عمر-حسن الحمادين-محمدحمادين الحمادين-ديبومحمدالاسعد-عبدالله محمدالاسعد-احمد جاسم الاسعدسلمان المحمد-عبدالفتاح محمد الخليل-عبدالحميدالحمدو-حليمة احمدعبدالله-امين عبدالمعطي شد-محمود عبدو-فريد عبدو-عصام بن صبري-حورية سيدو-نهاد عبدو-ادهم الاخرس-سعاد كوسان-جوزيف كوسان-سيما كوسان-حميدةعبدو-ايوب احمد-قاسم عبدالرحمن المنفوخ-محمد سيدو-نوري حميد سيدو-صباح عابدين حبش-سعيدة محمد محمد-الياس باكيرعبدو-عبدوفهمي عمر-روخوش فهمي عمر-هناءشكري عمر-عمار محمد حريري-محمودمحمدالطباغ-محمدمحمدسعيدالطباغ-عمرعلي الحاج محمد-زياد دميان رتي-احمد معاز بن محمد-يوسف نعنوع-احمدفاتح نعنوع-حسن جمال دامرجي-محمدعزت اسماعيل باشا-عبدالرحمن حلو عموري-سليم محمد اسكيف-محمد محمد ولاية-محمدعبدالله اصلان-أحمد عبدالله اصلان-محمودعبدالله اصلان-عبدالله عبدالرحمن كلاهو-أحمدعامرمحمدحوري-محمد ابو محرم ابن احمد-حمزة محمدعلبي-وليد العبيد-ايمان السيد-عبد المحسن العبيد-عبد الله العبيد-محمد العبيد-محمود العبيد-عبد الرحمن العبيد-ناديا السيد-محمد طه-محمود طه-حنا عبدو كبرو-عمار حنا كبرو -ليندا قندلفت-باسل دنهش-رشا دنهش

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رئيس مجلس الإدارة