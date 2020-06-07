إعلان /يعلن مجلس إدارة جمعية قوى الأمن الداخلي للسكن والاصطياف بحلب دعوة  الهيئة العامة العادي السنوي / تاريخ النشر 8-6-2020 رقم الاعلان 23828

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جمعية قوى الأمن الداخلي للسكن والاصطياف بحلب

بناء” على قرار مجلس الإدارة رقم /43/تاريخ 5/16 /2020 قرر مجلس إدارة جمعية قوى الأمن الداخلي للسكن والاصطياف بحلب دعوة الهيئة العامة العادي السنوي وذلك في مقر الجمعية الكائن بحلب الجديدة جنوبي – جمعية قوى الامن الداخلي – بناء /34/ طابق ارضي وذلك يوم الخميس بتاريخ 2020/6/25 الساعة / 16/ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل للساعة / 17 / في نفس الزمان والمكان لبحث جدول الأعمال المبلغ للأعضاء أصولا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للاعضاء مجهولي الاقامة وهم :

حسام الدين الحسون-عبد الرحمن المصطفى-عبد الله النمر-احمد الجمعة العطار-انس العليوي-توفيق حافظ-محمود شيخ حمدو-وائل بشير-فيصل خيرو-بشار العلي-حسون السليم-ابراهيم غزال-مهند حسن-يوسف رقية-سعد بكداش-عبد الله العلي-احمد الصافي-مصطفى سلطان-حازم جاسم-عنود حفيان-محمد عيد خيرو-احمد صفوح خيرو-محمد حميدو-اسعد نجار-فواز حميد-حسين قدور-محمد عيسى -محمد الحميدي-جميلة الحمود-علاء النجار-عبد القادر عزيزة-محمد نوفل-مأمون ديبو-يوسف الموسى-مصطفى ديبو-ياسر ذكور-علي حاج محمد عال-اسماعيل العليوي-غسان حاج حسن-علي طوبال احمد-مصطفى الدالي-احمد منير مصطفى-عبد الكريم رنان-محمد صقر-عبد الله العاصي-ميسم عبد الجليل-عبد الحي حسن-نضال الحكيم-عبدو الحمد-عماد عفادلي-عيوش شرف الدين-صادق ديري-عبد الجبار الحسن-محمد علي -فائق المحمد-غسان المحمد الحسين-عز الدين عواج-ماجد برو-محمد الرجو-محمد كورج-رجب بكرو-احمد الهلال-بكرو دباس-احمد عبد الحميد-جمال عمر-مصطفى البكاري-عمر قطان-لواحظ خلوف-حمدو كرو-محمد النعسان-ابراهيم كنعان-فيصل الحمد-علاء حاجي موسى-عمار شلاش-احمد العلوش-عبدو الصالح-مصطفى خليل شويحنة-قصي ابوبكر-حسن عزة-محمد برهو الحمادة -طلال شيحة-ابراهيم كركوتلي-محمد ياسر سلوم-اميره حجازي-فجر كنجو-نهى نجار -عبد المطلب الجدوع-علي حمصي-عبد الرحمن الاخرس-لمى كوسيم-فائز كوكه-محمد نذير الحتاوش-محمد عماد حمدو-عبد الله عابدين-عبد الله حباب-محمد قطان-محمد تامر نصور-عبد الرزاق حاج حسين-تيسير نونو-عبد العزيز حسون-الهان اسماعيل-رجاء جمرك-غالب الحموي-محمود زعلان الحجي-عوض ياسين-ايمن العمر-عبد الحميد هاشم -ماجد العلوش-محمد كركور-حمد الحسن-وليد العمر-حسن سالم-خالد حسن-لؤي دندل-صالح مصطفى بكور -محمد بركات الشيخ -عبد القادر شيخ محمد-نزهة عبد الحميد الرفاعي-جلال العلوش-الشريف النجار-عبد الناصر القصير-بديع دواليبي-محمد الحمد-احمد العاو-عبود قطان-محمود خرقي-علاء حسين-انتصار الديابخالد جبارة-وليد الحلو-سميرة السويد-عزام نايف-عبد الله هاشم ايزا-محمد حياني-عبد الحميد احمد-ميساء حبش-باسم الشيخو-يحيى ديب-خلف طاهر-محمد رحال-هلال نونو-راحل طحيني-فاطمة خلوف-عيدو السويد-علاء الدين طالب-غالب نداف-فهد احمد-محمد عقيل-مصطفى الخسارة-مهيب بسطي-محمود الخضر-حيدر نجار-عبد الله الخضر-كنان السنتلي-رامز الحقة-حمدو حمدان-زياد معراوي-محمد قرمزي-ماهر الحاج حسن-عيسى مؤذن-محمد كنجو-محمد حوا-احمد الجابر-خالد مؤذن -مصطفى الطه-عبد القادر العلي-ابراهيم العلي-عمر نعناعي-فداء جرجنازي-مرفت العمر-وليد قبله-يحيى الحسين-محمد عبد الله كنجو-خالد دود-جميل العلي-محسن سيدو-اسماعيل الابراهيم-بسام شومان-خالد الشيخ-محمد خير اصيل-محمد حسين-سناء زينو-انس بلال-فراس شاتيلا-عبد الرزاق درمش-احمد الخسارة-عبد الكريم عيسو-عمار عارف-فيلزور وايس-محمد كمال طاهر-محمد حسن-محمد حاج خير محمد زاهر ناصر-خير الله الشهاب-لؤي محمد حميدو-صالح عيسو-عمار رحال-محمد عرعور-فاطمة دقاق-محمد بشار محمد-يحيى العبيد-سعاد حج زينو-جمعة جبلاق-محمد العلي-زاهر الجاسم-صبحي الخليف-سيف الدين ثلجة-محمد المحمود-عبدو جرود-ماهر حميدي-حكمت ابراهيم علي-احمد العلي-مصطفى سعدو-خالد جوماني-علي دوش-احمد جبارة-انس الشاهين-سامر عبد الغني-اسماعيل ديار بكرلي-محمد اليوسف-رولا طرعيل-احمد العبد-محمد ياسر شحود-احمد اصيل-عبد الرحمن رحمة-مصطفى النمر-فهمية الاحمد-محمود حسناتو-محمد خميس-علاء الدين مصطفى -محمد الشهاب-محمد الجفان-ضرار خيزران-زكريا المرشد-عبد الكريم الحمود-ريام الحنون-احمد عيد-عادل الجاسم-محمد الاطرش-محمد صالح موسى-محمد خير عبدالعال-محمد عبدو-محمد كامل الصويري-حسن شرم-ياسر شيخ عيسى-احمد ياسر قيرو-ابراهيم المحمود-عبد الحميد عرب-احمد عثمان الامين-احمد الصويري-عائشة كنجو-مصطفى حاج ابراهيم-عبد الرزاق الحميدي-سعيد الحسن-يحيى جمعة-قطنة الابراهيم-عبد الله الاقرع-محمد بهاء الدين الامام-جمعة حلاق-رولا الخالدي-عيوش الشريف-حسن العبد الله-جمعة حاج عثمان-محمود نجار-جنيد صعب-عبد المجيد وهيبة-توفيق الغجر-احمد صالح-طه البيناحمد خير الله-محمد زمه-سامر الاجاتي-علي مشهدي-محمد بشير البكور-وجدي محمد-مصطفى الحسين-محمد العمر-خالد حبش-غازي محمد الخطيب-احمد المهاوش-ياسر المحمد-رابعة حليمة-مفلح معيوف-زكريا دملخي-طلال عرعور-فراس جوهر-ماهر ايبو-محمد سعودي-مصطفى هلال-محمد رائد الجاسم-فاديا المنلا-عبد الرحيم اوبري-عماد نجار-شام عارف حاج ارحيم-عبد الرحمن شيخ جاسم-محمد الحميدي-جاسم ترمانيني-عبد الرحم شيخ قنبر-امل اسماعيل-فارس مندو-حنان العبود -احمد خير الله-محمد حنان-محمد وائل كوجي-رضوان شحادة-محمد خير حاج حمدو-هدى شيخ نبهان-مصطفى بنيان-عبد الرزاق عبيد-محمد عبد العزيز-محد محمد-عمر مهنا-عبد العزيز كروم-احمد

عثمان-ثائر قصبجي-محمود عبد الحميد-بدر حلوبي-محمد عادل اسعد-عبد العزيز حنان-مجدولين الخطيب-جيكر الحاج عمر-حسين شيخ حمدو-حسان حجو-ايمن عبد الهادي-علي الاحمد-شعيب عبد اللطيف-احمد حسن-محمد الحسين-مراد الغفرة-محمد شيخو-زياد حبيش-احمد الموسى-علي زينو-محمود هورو-غسان علوش-صباح جوهر حسين حلاج-عبد المعطي القطيني-مصطفى الصعب-علاء مجاور-ماجد مصطفى-احمد عرب-عبد الله شلاش-ابراهيم سكر-حسن عبد العزيز-عبد الكريم الخطيب-محمد زين-رياض السرماني-خالد تميم-صفوان الابراهيم-طه عبد الحي-عدنان عبد الحميد-محمد جمعة-سلطان ناصر-احمد جنيدي-زهير الحجي-عبد الحميد رحيم-محمد غسان جديد-ياسر العبد الحنان-لين ريحاوي-عبد المعين عبوش-عمار حاج صطوف-جمال جقلان-مصطفى حبو-زاهر بيوش-احمد الرستم-انور حجو-صلاح ابراهيم-محمود رشيد-محمد غزال -عمر محمد الخطيب-عبد المجيد المصطفى-طارق مصطفى-رمضان الدياب-محمد بطيخ-احمد معرستاوي-عمر عبد الله-محمد عمر نجار-ابراهيم الخلف-عبد القادر الحاميش-رعد حسن-محمود الخشمان-تمام مجيد الحميدي-احمد عبد الجليل-حميدي يوسف-وليد شيخو-محمد حمود-علي علي باشا-جهاد رحماني-مخلص الشيخو-عبد الهادي الصطوف-محمود شيخو-بسام بركات-عطية الحسين الغزالي-لقمان عادل عطار-امد البين-محمد الخضر-كامل النزال-عابد ابوحلقة-عبد السلام العكل-عمر عموري-ايهاب متسلم-مريم زعتر-محمود الاحمد التقلي-عبد الله مرهج-جمعة زيدان-احمد حمود-محمد طقيقة-صالح الغزال-نضال العبد الله-رحمو المواس الفارس-فهد قبلاوي-ممدوح عز-عمر شاهين-عبد المنعم ويسو-سارة رحيم-فوزي المصطفى-عبد الواحد عمر-يحيى وردو-عبدو حمود-رضوان ديبو-علي ويس-مصطفى الدرويش-عصمت محمد-فواز شاهين-احمد الخطيب-مصطفى الفرج-محمد فتال-رانية خورشيد-كمال الجابر-جمال سيد عمر-عبد الله زين-عمر عز-محمد قوجة-محمد رافع المايل-فائز الكسيح-وليد سويد-احمد معصراني-مروان بكري-محمد غزال-مصطفى العلوش-عمر الحمد-علوش محمد-علي هلال-علاء الحكيم-احمد علوش-حسام النابو-احمد ابو العقد-علي صالح-احمد النجار-وسيم الجمعة-محمد اوسو-عماد السلوم-يوسف راجح-عبد الكافي كابي-فريد اليوسف-حسين الضامن-فؤاد الدياب-متعب الحافض-باسل الديوب-حسين حلاق-احمد مصطفى-محمد وليد الهايل-عبد السلام صياغة-جابر عبود-وليم الامين-انتصاف عبدو-وائل ويس-مصطفى الحلاق-هناء حاجي عبد القادر-قاسم الشالاتي-خنساء شيخ اسماعيل زادة-ياسمين دباس-شهرزاد زربو-احمد ملحيس-امين شغال-ماهر زين-توفيق بري-عبد الاله علو-عبد الرحمن طلاس -مانيا وقاص-محمد صاري-مصطفى الطويل الاحمد-زكريا صابر-يوسف بكري-علاء الدين عيد-احمد ثلجة-احمد ابوقوس-محمد كندي-محمد الشعبان-صبري عتيق-مازن الحميدي-احمد الحسين-خليفة عيدو-عائشة محمد علي-مصطفى عيد-محمود ال بشار-جميل جوخدار-دحام علوش-محمود المرعي-محمود طاهر-حمود اسماعيل-احمد الضامن-معين خالد-حسام الدين عبد الجواد-طه شريف-زكريا الشهاب-جمو عبدو-محمد المبيض-عمر صعب-انور بشير-مصطفى العبوس-عمر قاسم-محمد قبلاوي-عبد العزيز امين-عبد الله ديك-حسن صوراني-محمد مشهدي-محمد مهنا-زكي امين-زاهر رزوق-محمود الحامض-سعد الدين موصللي-محمد الاحمد-وجيه وهبي-عادل كابري-سعيد سعد-احمد النفرة-احمد بظاظ-احمد مشكو-محمد صباغ-ابراهيم الحسين-ضياء الدين حلبي-عيسى اوسو-عمر شعار-محمد خير شحرور-غادة بوزغة-علي كني-احمد الرفاعي-عبد القادر الاشقر-عدنان العكل-وليد جميلي-محمد العليوي-محمد احمد-علي معصراني-احمد عمر-عمر الرحيم-عمر المصطفى-حسين جمو-جمال العبود-جومرد العلي-مازن زريق-عبد الحميد سمان-علي الديوب-يحيى الدركال-مطاع بركات-حسين رزوق-صالح زين-عبد الكريم برغود-احمد حافض-زكريا ابراهيم-زياد بلو مراد-محمد عبود-محمد محمد شوقي-باسم الاحمد-لؤي احمد-عبد الحق الطقش-حسين قاسم-ايمن عبد الله-عبد السلام عواد-غادة ابراهيم-عبد الناصر صفية-عبد الباري موسى-زهير حاجي محمد-مراد حردان-رشيد المصري-عبد الرزاق عمران-انور سعيد-عبد الناصر العلي-عبد الحميد العبد الحميد-عويد منون نجار-عبد الله عبود-صبحي ختيار-حسام مصطفى النجار-حمدو حمو-ضحى صالح-محمد غياث الحاج عيسى الراعي-حسين كادك-عبد الرحيم عمر رحال-محمود حيلاني-احمد درمش-محمد العمران-محمد عطا الحسون-عبد الله داود-غسان نجار-عبد الكريم حميدة-حسن عبد الرزاق-عمر محمد-عبد الستار الطويل-مهند الموسى-مصطفى زهرة-نايف قريطو-عمر الاحمد الخلف-بسام الخطيب-زكريا الهوش-علي مهندس-حسين السلوم-حسين الحسين-عثمان الاسعد-خلف الابراهيم-رامي بج-علي عزةمحمدمحكو-كمال محمد-علي غنوم-احمد حمود-غادة جوخدار-يوسف العابد-عبد الله الدنبرة-محمد علي شمو-عمر الحتاوش-ادريس نايف-شحادة محمود-عبد المنعم العلي-وليد عبود-احمد الحروب-فادي محمد الحسين-عزام الحاميش-عبد الرزاق تركماني-حاميش درويش-منصور السيدعلي-علي الرحمو-محمد توفيق حبو-محمد الاخرس-زكريا الترك -احمد الحمود-احمد عثمان-ماهر الشيخ عيسى-عبد الخالق بنشي-جمعة مشلح-فراس السليمان-سيف الدين المحمد-ساهر الاحمد-ابراهيم الشيخ-خالد العلي-مصطفى حسانه-احمد ابوحيدر-محمد صالح شلهوم-عادل الريم-وسام الصفوك-ضياء الدين اطلي-محمد محمد عبد الوهاب-فاطمة القراط-ماجد الشبلي-ايمن موالدي-محمد خطيب-محمد نجدة المحمد-اكرم شادي-غازي جغل-محمود سمونة-علاء الجردي-فاتن شيخ محمد -محسن حمود الحسين-احمد شادي-علي خليل-طارق البكري-فريدة الهايل-راما ترمانيني-مازن عبيد-خالد الاحمادي-محمد رزوق كولي-جمال عمر-شريف الشحود-محمد كورج-رجب بكرو-احمد الهلال-بكرو دباس-احمد عبد الحميد-جمال عمر-مصطفى البكاري-عمر قطان-لواحظ خلوف-حمدو كرو-محمد النعسان-ابراهيم كنعانفيصلالحمد-علاء حاجي موسى-عمار شلاش-احمد العلوش-عبدو الصالح-مصطفى خليل شويحنة-قصي ابوبكر-حسن عزة-محمد برهو الحمادة -طلال شيحة-ابراهيم كركوتلي-محمد ياسر سلوم-اميره حجازي-فجر كنجو-نهى نجار -عبد المطلب الجدوع-علي حمصي-عبد الرحمن الاخرس-لمى كوسيم-فائز كوكه-محمد نذير الحتاوش-محمد عماد حمدو-عبد الله عابدين-عبد الله حباب-محمد قطان-محمد تامر نصور-عبد الرزاق حاج حسين-تيسير نونو-عبد العزيز حسون-الهان اسماعيل-رجاء جمرك-غالب الحموي-محمود زعلان الحجي-عوض ياسين-ايمن العمر-عبد الحميد هاشم -ماجد العلوش-محمد كركور-احمد الحسن-وليد العمر-حسن سالم-خالد حسن-لؤي دندل-صالح مصطفى بكور -محمد بركات الشيخ -عبد القادر شيخ محمد-مصطفى سعدو-خالد جوماني-علي دوش-احمد جبارة-انس الشاهين-سامر عبد الغني-اسماعيل ديار بكرلي-محمد اليوسف-رولا طرعيل-احمد العبد-محمد ياسر شحود-احمد اصيل-عبد الرحمن رحمة-مصطفى النمر-فهمية الاحمد-محمود حسناتو-محمد خميس-علاء الدين مصطفى -محمد الشهاب-محمد الجفان-ضرار خيزران-زكريا المرشد-عبد الكريم الحمود-ريام الحنون-احمد عيد-عادل الجاسم-محمد الاطرش-محمد صالح موسى-محمد خير عبدالعال-محمد عبدو-محمد كامل الصويري-حسن شرم-ياسر شيخ عيسى-احمد ياسر قيرو-ابراهيم المحمود-عبد الحميد عرب-احمد عثمان الامين-احمد الصويري-عائشة كنجو-مصطفى حاج ابراهيم-عبد الرزاق الحميدي-سعيد الحسن-يحيى جمعة-قطنة الابراهيم-عبد الله الاقرع-محمد بهاء الدين الامام-جمعة حلاق-رولا الخالدي-عيوش الشريف-حسن العبد الله-جمعة حاج عثمان-محمود نجار-جنيد صعب-عبد المجيد وهيبة-توفيق الغجر-احمد صالح-طه البيناحمد خير الله-محمد زمه-سامر الاجاتي-علي مشهدي-محمد بشير البكور-وجدي محمد-مصطفى الحسين-محمد العمر-خالد حبش-غازي محمد الخطيب-احمد المهاوش-ياسر المحمد-رابعة حليمة-مفلح معيوف-زكريا دملخي-طلال عرعور-فراس جوهر-ماهر ايبو-محمد سعودي-مصطفى هلال-محمد رائد الجاسم-فاديا المنلا-عبد الرحيم اوبري-عماد نجار-شام عارف حاج ارحيم-عبد الرحمن شيخ جاسم-محمد الحميدي-جاسم ترمانيني-عبد الرحم شيخ قنبر-امل اسماعيل-فارس مندو-حنان العبود -احمد خير الله-محمد حنان-محمد وائل كوجي-رضوان شحادة-محمد خير حاج حمدو-هدى شيخ نبهان-مصطفى بنيان-عبد الرزاق عبيد-محمد عبد العزيز-محد محمد-عمر مهنا-عبد العزيز كروم-احمد عثمان-ثائر قصبجي-محمود عبد الحميد-بدر حلوبي-محمد عادل اسعد-عبد العزيز حنان-مجدولين الخطيب-جيكر الحاج عمر-حسين شيخ حمدو-حسان حجو-ايمن عبد الهادي-علي الاحمد-شعيب عبد اللطيف-احمد حسن-محمد الحسين-مراد الغفرة-محمد شيخو-زياد حبيش-احمد الموسى-علي زينو-محمود هورو-غسان علوش-صباح جوهر-فاتح احمد-احمد حلاق-عبد الخالق عباس-لطيفة بركات-احمد خناس-حسين الحمد-محمد عاطف صالح-احمد زعرور-ولات الرجب-عيسى حسن-فوزي مصطفى-وائل ديمو-فهمية حسن-محمود عبد الرزاق-خليل بظاظ-جمعة الحمادي-زبيدة حشيش-خليل عبد الله-محمد رجب-عبد الله طاج-احمد العمر-بدرية حنان-وسام عجان الحديد-عبد الرحمن لطوف-محمد حسان موسى-حسن محمد سعيد-مصطفى خليل-احمد فاروق عيسي-محمد محمود-نديم علي-حسناء دامرجي-انور طويلو-بوران عنداني-محمود المحمد-احمد نعمة-محمد ايمان وردو-احمد طحان-يحيى علمه-دوران الطويل الاحمد-معن قطان-بسام ونوس-فدوى زوعة-راكان مرعي-ياسر الحسين-خميس نجار-محمد اسماعيل-احمد المحمد-عبد العزيز اسعد-سامر ضاهرو-محي الدين سرميني-عماد ناصيف-يوسف قدور-سري طراف-محمد جمعة الموسى-قصي الابراهيم-مصطفى الاحمد-حسن مجني-عبد الله حنان-منار عليوي-عصمت القاسم-محمد حبوش سلامة-قاسم حسين-منيف الاميري-عيدو مندو-نجوى كنو-نجيب مصطف الاخرس-حمدان الحميد-محمد الخطيب-محمود الحمدو-ابراهيم العمر-زكريا الحاج ابراهيم-احمد خلو-عبد الله طقش-محمود اوسو-مصباح داؤود-هيثم دقس-داؤود محمد الداغلي-محمد الموسى-عصام العمر-عبد الكريم الموسى-حسين داوود-عيسى محمد-نايف النمر-مصطفى حج خلف-فاروق حمو-سعد الدين شقرة-زعيم حشيش-الياس معمو-يوسف حسون علي-محمد الهايل-يوسف الحاج عمر-ثائر حموش-محمد بهاء المحمد-ابراهيم عثمان-ابراهيم شيخ سليم-محمد عمر-عبد العزيز العبد الله-عمر دالي بصل-نزهة عبد الحميد الرفاعي-جلال العلوش-الشريف النجار-عبد الناصر القصير-بديع دواليبي-محمد الحمد-احمد العاو-عبود قطان-محمود خرقي-علاء حسين-انتصار الدياب-خالد جبارة-وليد الحلو-سميرة السويد-عزام نايف-عبد الله هاشم ايزا-محمد حياني-عبد الحميد احمد-ميساء حبش-باسم الشيخو-يحيى ديب-خلف طاهر-محمد رحال-هلال نونو-راحل طحيني-فاطمة خلوف-عيدو السويد-علاء الدين طالب-غالب نداف-فهد احمد-محمد عقيل-مصطفى الخسارة-مهيب بسطي-محمود الخضر-حيدر نجار-عبد الله الخضر-كنان السنتلي-رامز الحقة-حمدو حمدان-زياد معراوي-محمد قرمزي-ماهر الحاج-حسن-عيسى مؤذن-محمد كنجو-محمد حوا-احمد الجابر-خالد مؤذن -مصطفى الطه-عبد القادر العلي-ابراهيم العلي-عمر نعناعي-فداء جرجنازي-مرفت العمر-وليد قبله-يحيى الحسين-محمد عبد الله كنجو-خالد دود-جميل العلي-محسن سيدو-اسماعيل الابراهيم-بسام شومان-خالد الشيخ-محمد خير اصيل-محمد حسين-سناء زينو-انس بلال-فراس شاتيلا-عبد الرزاق درمش-احمد الخسارة-عبد الكريم عيسو-عمار عارف-فيلزور وايس-محمد كمال طاهر-محمد حسن-محمد حاج خير محمد زاهر ناصر-خير الله الشهاب-لؤي محمد حميدو-صالح عيسو-عمار رحال-محمد عرعور-فاطمة دقاق-محمد بشار محمد-يحيى العبيد-سعاد حج زينو-جمعة جبلاق-محمد العلي-زاهر الجاسم-صبحي الخليف-سيف الدين ثلجة-محمد المحمود-عبدو جرود-ماهر حميدي-حكمت ابراهيم علي-احمد العلي-احمد عبد الرزاق-موسى لولك-محمد عبد الفتاح-حسين عبود -محمد الجباوي-محمد الاحمد-عدنان حلاق-محمود المرعي-خالد حمود-علي الجنيد-عامر شماع-علي كناص-عبد الحميد حماش-عروة الابراهيم-محمد الواوي-ابراهيم الحسين-احمد عطرة-حسين علوش-غزالة العيسى-اسامة العلي الحاج جنيد-عدنان احمد-مصطفى الخلو-احمد الشيخو-انور الحسيني-مصطفى المصطفى-ميساء حافض-حسين العلو-علي قرندل-منصور معيوف-محمد جهاد بسنلي-احمد دوبا-عروبة عيسو-احمد المحيميد-خالد الشاوي-عبد القادر المحمد الحسن-عبد الرزاق نجار-عدنان شنبو-زكريا الحاج احمد-ماجد السويد-مدين المحمد-طلال هنداوي-فيصل عجوز-محمد هنداوي-محمد دق-عمر السمرة-مصطفى بطيخ-ياسر اسعد-بسام قهرمان-علي الاطرش-نهاد الشامي-اسامة عماد السلمو-محمود حسينو-محمد الجدوع-علي ابراهيم درباية-حمد زينل-طراد شاه كعكة-حسين القاسم-معتصم 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