الهـلال: “البعث” يختار ممثليه إلى مجلس الشعب من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب

التقت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، أمس السبت، بالرفاق أمناء الفروع الحزبية ورؤساء مكاتب التنظيم الفرعية، وذلك في مبنى القيادة المركزية للحزب بدمشق.

ونقل الرفيق الهلال تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد للرفاق الحضور، ومن خلالهم إلى كل الرفاق البعثيين على امتداد ساحات القطر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، منوّهاً بأن المرحلة استثنائية وحساسة، لأن سورية تعيش تحت سطوة وباءين: الأول والأخطر المتمثل في الإرهاب التكفيري الذي تصدى له شعبنا البطل بالتفافه حول الجيش العربي السوري خلف قيادة القائد الرمز بشار الأسد، الذي نفتخر ونعتز به لما قدمه للوطن والمنطقة والعالم أجمع، والثاني هو جائحة كورونا التي تميّز الرفاق البعثيون بمكافحتها وانبروا ليكونوا خير عون لأبناء شعبنا لتخطيها في القريب العاجل.

وتطرق الرفيق الأمين العام المساعد لقرار القيادة الناظم لعملية الاستئناس الخاصة باختيار الرفاق البعثيين للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب، واستعرض مواد هذا القرار، كل على حدة، منوهاً إلى أن الرفاق البعثيين سيقومون باختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي يتم فيها اختيار ممثلي الحزب لهذا الاستحقاق عن طريق هذا العدد الكبير من البعثيين وبشفافية عالية.

كما ناقش الرفاق الحضور مواعيد الاستئناس الحزبي وطرائق تنفيذه في الفروع الحزبية وعلى مستوى المؤتمرات الموسعة للفروع وتحديد الأوقات بدقة، ليتسنى التحضير للحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين، واستصدار البيان الانتخابي لكتلة البعث.

من جانبه شدد الرفيق حموده الصباغ رئيس مجلس الشعب عضو القيادة المركزية للحزب على ضرورة انتقاء الرفاق المرشحين وفقاً لرؤية القائد بشار الأسد لتكون كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي قدوة في خدمة الجماهير وتحقيق تطلعاتهم تحت قبة مجلس الشعب.