2.3 مليار ليرة ديون مستحقة لفرع التأمينات الاجتماعية في حماة

حماة – منير الأحمد

بلغت ديون فرع المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحماة المترتبة على القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى تاريخه أكثر من 2.371 مليار ليرة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بسام أرحيم أنه تمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحصيل ديون القطاع الخاص وفق قانون المؤسسة عبر المطالبات والإنذارات الخطية إضافة لقرارات حجز الأموال، حيث تمّ إصدار 63 قرار حجز بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بالتسديد.

وأشار إلى أن فرع المؤسسة قام بزيادة نشاطه في بسط المظلة التأمينية لتشمل جميع العاملين في جمع القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية حفاظاً على حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي وضمان أسرهم من بعدهم، مبيناً أنه تمّ خلال شهر أيار الماضي تسجيل 819 منشأة من منشآت القطاع الخاص الجديدة، إضافة إلى تشميل 910 من العاملين في تلك المنشآت بالمظلة التأمينية ليصبح عدد العمال الذين شملتهم المظلة التأمينية منذ بداية العام الحالي 2227 عاملاً في القطاع الخاص، موضحاً أنه رغم الظروف الحالية التي تتعرض لها سورية، إلا أن المؤسسة استمرت بالعمل وتأمين الخدمات المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لجميع العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، منوهاً بأن الفرع ودوائره كافة يعمل عبر نظام الأتمتة والحوسبة في تعاملاته، سواء مع المراجعين أو ما بين الأقسام الداخلية، وذلك لتوفير الجهد والوقت من جهة وتوفير استهلاك الورقيات من جهة ثانية.