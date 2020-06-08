إعلان /تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعات ضخ لزوم وحدات التقاطير / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114907
الشركة العامة لمصفاة حمص
إعلان طلب عروض داخلي للمرة الرابعة للطلبية رقم 2019/17
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعات ضخ لزوم وحدات التقاطير وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:
التأممينات المؤقتة:
1- مجموعة الضخ 100p102: /1329000/ فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.
2- مجموعة الضخ 100p120: /139000/ فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.
3- مجموعة الضخ 100p108a: /1691000/ فقط مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف ليرة سورية لا غير.
4- مجموعة الضخ 10p7a.b: /1450000/ فقط مليون وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير.
5- مجموعة الضخ21p13A.B : /1450000/ فقط مليون وأربعمائة وخمسون آلف ليرة سورية لا غير.
– التأمينات النهائية: 10٪ من قيمة العقد (الإحالة).
– مدة التنفيذ: /330/ يوم واصل أرض المصفاة.
– الطلبية قابلة للتجزئة.
– مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.
– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/7/2 (الساعة: 15.20)
– الجهة التي يمكن شراء الإضبارة منها: يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/ ل.س
– مكان تقديم العروض: يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص ص.ب: 352 حمص – سورية.
تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.
114907
المدير العام