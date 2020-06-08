إعلان /تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعات ضخ لزوم وحدات التقاطير / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114907

الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الرابعة للطلبية رقم 2019/17

تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعات ضخ لزوم وحدات التقاطير وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:

التأممينات المؤقتة:

1- مجموعة الضخ 100p102: /1329000/ فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.

2- مجموعة الضخ 100p120: /139000/ فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.

3- مجموعة الضخ 100p108a: /1691000/ فقط مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف ليرة سورية لا غير.

4- مجموعة الضخ 10p7a.b: /1450000/ فقط مليون وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير.

5- مجموعة الضخ21p13A.B : /1450000/ فقط مليون وأربعمائة وخمسون آلف ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية: 10٪ من قيمة العقد (الإحالة).

– مدة التنفيذ: /330/ يوم واصل أرض المصفاة.

– الطلبية قابلة للتجزئة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.

– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/7/2 (الساعة: 15.20)

– الجهة التي يمكن شراء الإضبارة منها: يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/ ل.س

– مكان تقديم العروض: يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص ص.ب: 352 حمص – سورية.

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.

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المدير العام