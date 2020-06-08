إعلان /تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد وتركيب وتشغيل محلل السيلكا في وحدة الديمي ووتر (مفتاح باليد) / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114909

الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة للطلبية 2006/52

تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد وتركيب وتشغيل محلل السيلكا في وحدة الديمي ووتر (مفتاح باليد) وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:

التأمينات المؤقتة: /1184000/ ل.س مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف ليرة سورية.

– التأمينات النهائية: 10٪ من قيمة العقد (الإحالة).

– مدة التنفيذ:

أ- مدة التوريد: /90/ يوماً

ب- مدة التركيب والتشغيل: /30/ يوماً.

– طريقة الدفع: وفق ما هو محدد في دفتر الشروط وفي غير حالة الدفع باعتماد مستندي يجوز للمصفاة دفع نسبة 50٪ من قيمة التجهيزات الموردة إلى موقع العمل وبما يتوافق مع دفتر الشروط الخاص.

– مدة ارتباط العارض بعرضه: /100/ يوم تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.

– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/7/1 (الساعة: 15.20)

– الجهة التي يمكن شراء الإضبارة منها: يمكن الحصول على دفتر الشروط مقابل مبلغ /5000/ ل.س من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص.

– مكان تقديم العروض: يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص ص.ب: 352 حمص – سورية.

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.

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المدير العام