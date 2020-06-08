إعلان /تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد /412/ طناً صودا كاوية صلبة (صب أو قشور) / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114908
الشركة العامة لمصفاة حمص
إعلان مناقصة للمرة الثالثة للطلبية رقم 18/2018 (الكمية المتبقية)
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد /412/ طناً صودا كاوية صلبة (صب أو قشور) وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:
التأمينات المؤقتة: /7864000/ ل.س فقط سبعة ملايين وثمانمائة وأربع وستون ألف ليرة سورية لا غير.
– التأمينات النهائية: 10٪ من قيمة العقد (الإحالة).
– مدة التنفيذ: /45/ يوماً واصل أرض مصفاة حمص والتوريد على دفعة واحدة.
– مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.
– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/7/7 (الساعة: 15.20)
– مكان وتاريخ فض العروض: مقر شركة مصفاة حمص في 2020/7/2 الساعة العاشرة صباحاً.
– الجهة التي يمكن شراء الإضبارة منها: يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/ ل.س
– مكان تقديم العروض: يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص ص.ب: 352 حمص – سورية.
تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.
114908
المدير العام