إعلان /تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد /412/ طناً صودا كاوية صلبة (صب أو قشور) / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114908

الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان مناقصة للمرة الثالثة للطلبية رقم 18/2018 (الكمية المتبقية)

تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد /412/ طناً صودا كاوية صلبة (صب أو قشور) وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:

التأمينات المؤقتة: /7864000/ ل.س فقط سبعة ملايين وثمانمائة وأربع وستون ألف ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية: 10٪ من قيمة العقد (الإحالة).

– مدة التنفيذ: /45/ يوماً واصل أرض مصفاة حمص والتوريد على دفعة واحدة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.

– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/7/7 (الساعة: 15.20)

– مكان وتاريخ فض العروض: مقر شركة مصفاة حمص في 2020/7/2 الساعة العاشرة صباحاً.

– الجهة التي يمكن شراء الإضبارة منها: يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/ ل.س

– مكان تقديم العروض: يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص ص.ب: 352 حمص – سورية.

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.

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المدير العام