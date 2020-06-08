إعلان /يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لاستئجار ميكرو باص عدد واحد لنقل عمال ورديات مخابز (ابن الوليد) الآلي / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114910

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مناقصة داخلية بالسرعة الكلية للمرة الثانية

يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لاستئجار ميكرو باص عدد واحد لنقل عمال ورديات مخابز (ابن الوليد) الآلي وذلك حسب دفتر الشروط الخاص الموجود لدى الدائرة التجارية.

– التأمينات الأولية: /70000/ ل.س والنهائية /10٪ من القيمة الإجمالية للعقد.

مدة إنجار التعهد: /20/ يو ماً.

مدة ارتباط العارض بعرضه:/15/ يوماً من تاريخ تقديم العروض.

آخر موعد لتقديم العروض: يوم الأربعاء 2020/6/17الساعة /15.30/ظهراً.

موعد فض العروض: يوم الخميس 2020/6/18 الساعة /10.00/صباحاً

سعر الإضبارة: /1000/ ل.س

114910

مدير فرع حمص

للمؤسسة السورية للمخابز