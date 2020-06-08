إعلان / يعلن مجلس بلدة تلذهب عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم /مشروع صرف صحي/ في بلدة تلذهب. / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114901
إعلان مناقصة
يعلن مجلس بلدة تلذهب عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم /مشروع صرف صحي/ في بلدة تلذهب.
اسم المشروع: صرف صحي
الكشف التقديري: 19966040
مدة إنجاز التعهد: أربعة أشهر
التأمينات الأولية: 5٪
التأمينات النهائية: 10٪
غرامة التأخير: 0.001
– موعد تقديم العروض يوم لاثنين الواقع 2020/6/1
– مقدار التأمينات الأولية 5٪
– مقدار التأمينات النهائية 10٪
– سعر الإضبارة 7000 ل.س
– مكان تقديم العروض ديوان مجلس بلدة تلذهب
– آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الواقع 2020/6/30
– موعد فض العروض يوم الأربعاء تاريخ 2020/7/1 الساعة 10 صباحاً في مجلس بلدة تلذهب.
114901
رئيس مجلس بلدة تلذهب