إعلان / يعلن مجلس بلدة تلذهب عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم /مشروع صرف صحي/ في بلدة تلذهب. / تاريخ النشر 9-6-2020 رقم الاعلان 114901

إعلان مناقصة

يعلن مجلس بلدة تلذهب عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم /مشروع صرف صحي/ في بلدة تلذهب.

اسم المشروع: صرف صحي

الكشف التقديري: 19966040

مدة إنجاز التعهد: أربعة أشهر

التأمينات الأولية: 5٪

التأمينات النهائية: 10٪

غرامة التأخير: 0.001

– موعد تقديم العروض يوم لاثنين الواقع 2020/6/1

– مقدار التأمينات الأولية 5٪

– مقدار التأمينات النهائية 10٪

– سعر الإضبارة 7000 ل.س

– مكان تقديم العروض ديوان مجلس بلدة تلذهب

– آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الواقع 2020/6/30

– موعد فض العروض يوم الأربعاء تاريخ 2020/7/1 الساعة 10 صباحاً في مجلس بلدة تلذهب.

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رئيس مجلس بلدة تلذهب