16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ورأس المعرة تخضع للحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 141.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد أن المخالطة جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن، مشيرة إلى أن إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي جاء منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وكانت الوزارة أعلنت في الرابع من حزيران الجاري تسجيل إصابة بفيروس كورونا بريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية الأردن. وقد بلغ عدد إجمالي الإصابات حتى اليوم 141 شفي منها 58 وتوفيت ست حالات. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.