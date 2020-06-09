الطنجرة والفطاطرة.. “حراس الدين” و”أنصار التوحيد” يولون الأدبار مخلفين قتلاهم وأسلحتهم

تصدّت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية بمجموعات من الانتحاريين والعربات المفخخة على محور الطنجرة والفطاطرة في منطقة الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أن المجموعات الإرهابية المسلحة، مما يسمى بـ “حراس الدين” و”أنصار التوحيد”، في منطقة الغاب الشمالي قامت، أمس الاثنين، بتنفيذ هجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي الطنجرة والفطاطرة فتصدّى له مقاتلونا البواسل، وأضاف: وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمّت استعادة السيطرة التامة على النقطتين، وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد، والاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14.5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار، تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم.

وأشار المصدر إلى أن عملية التصدي لهجوم الإرهابيين أسفرت عن ارتقاء أحد جنودنا شهيداً وإصابة عدد آخر بجروح.

ويأتي هذا الهجوم استمراراً لسلسلة الاعتداءات التي تنفّذها الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، حيث حاولت التقدّم في المنطقة في مطلع الشهر الماضي، إلا أن قواتنا الباسلة صدت الهجوم، واستعادت نقطة عسكرية بقرية الطنجرة، بعد تسلل إرهابيين إليها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف ادلب وأجزاء من الغاب الشمالي شمال غرب حماة تنظيمات تتبع لـ “جبهة النصرة” الإرهابية، وتتلقى الدعم من النظام التركي، واعتدت عشرات المرّات على القرى والبلدات الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري بريفي حماة وإدلب، في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية، والذي جرى تطبيقه في السادس من شهر آذار الماضي.