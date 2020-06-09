الندوة السنوية للترجمة في هيئة الكتاب

تقيم الهيئة العامة السورية للكتاب بمشاركة مجمع اللغة العربية في دمشق، واتحاد الكتاب العرب، وجامعة دمشق ــ المعهد العالي للترجمة، واتحاد الناشرين السوريين، ومعهد دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)، ندوتها السنوية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، يومي 30/ 9، و1/ 10 (2020)، في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق.

وستتركز أعمال الندوة حول “ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية”، وتتضمن عدة محاور:

1- واقع ترجمة المصطلح العلمي العربي ويشمل سياسة التعريب في الوطن العربي وترجمة المصطلح بين الفوضى والتنسيق والجهات المعنية بترجمة المصطلح وطرائق وضع المصطلح: الترجمة أنموذجاً.

2- المؤثرات السياسية والتاريخية والدينية في ترجمة المصطلح: المؤثرات المحلية والمؤثرات الأجنبية وفقدان المرجعية.

3- المعاجم المتخصصة بين الواقع والطموح.

4- ترجمة المصطلح وتقانة الاتصالات.

ترسل الأبحاث إلى الهيئة العامة السورية للكتاب – مديرية الترجمة، حتى 31/ 8/ 2020.