3 إصابات جديدة في رأس المعرة.. وشفاء 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات في سورية بلغ 144 إصابة شفي منها 62 وتوفيت 6 حالات.

وأعلنت الوزارة الأحد عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين لسائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن واخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري تسجيل إصابة بفيروس كورونا بريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية الأردن.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.